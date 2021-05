Microsoft et Nintendo feraient-ils jamais équipe? ⋆ 10z viral

Le fan fait-il une démo 8K à quoi ressemblerait Zelda sur Xbox? (photo: YouTube)

La boîte de réception du jeudi pense que Naughty Dog est trop obsédé par ses succès passés, car un lecteur n’est pas impressionné par la couverture du jeu de The One Show.

Amis avec des avantages

Oh, j’aimerais savoir de quoi Microsoft et Nintendo ont discuté! Comme GC l’a laissé entendre, cela impliquait probablement que Microsoft demande au monde et Nintendo de dire non à tout, mais j’aurais quand même adoré être une mouche sur le mur.

Intéressant également, les comparaisons entre Sony et Nintendo de nos jours, et toutes deux étant axées sur les exclusivités et étant étranges et peu communicatives. Je préfère quand même avoir cela que le style très américain de Microsoft, qui semble toujours si désespéré pour l’approbation que vous ne croyez pas tout à fait ce qu’ils disent.

Même ainsi, je peux bien plus facilement imaginer une équipe entre eux et Nintendo qu’avec Sony. Ils ont toujours semblé s’entendre relativement bien, peut-être parce qu’ils se considèrent comme les deux extrémités du spectre du jeu, et même si je ne voudrais pas que Microsoft achète Nintendo, parce qu’alors je pense qu’ils les américaniseraient simplement, je ne le ferais pas. Cela ne me dérange pas de voir une sorte de partenariat à long terme.

Je suis toujours beaucoup plus intéressé par la plupart des offres de Nintendo que par tout ce dont Microsoft fait allusion, mais je dois admettre que j’aimerais vraiment voir un nouveau Zelda avec des graphismes de qualité Xbox …

Costream

50% de jeu

Naughty Dog n’a-t-il pas dit une fois que 30fps était de préférence pour leurs jeux parce que c’était plus cinématographique (les films tournent à 24fps)? Je ne suis vraiment pas sûr que cette obsession de retoucher constamment des jeux qui semblent déjà meilleurs que 99% des autres soit vraiment une bonne utilisation du temps de Naughty Dog. Ils risquent déjà de disparaître par derrière et cette auto-adulation ne fait qu’empirer les choses.

J’espère vraiment que tout ce qu’ils feront ensuite sera un nouveau jeu et un jeu qui se concentre sur le gameplay au moins deux fois moins que l’histoire, car, même si je n’appellerais pas cela terrible, je sympathise beaucoup avec le récent article du lecteur sur The Last. Of Us Part 2, qui disait que c’était à peine interactif. C’est peut-être un bon film interactif, mais je préfère quand même qu’ils créent un jeu décent à la place.

C’est inquiétant quand tant des plus grands jeux ne sont tout simplement pas particulièrement bons en matière de gameplay. GTA 5, comme cela a été mentionné l’autre jour, et Fortnite sont au mieux médiocres et ce n’est pas la raison pour laquelle ils sont populaires. Certaines personnes pourraient s’en moquer, mais au moins Call Of Duty a un jeu de tir vraiment solide.

Écumeur

Choix multiple

Les problèmes des gens avec la fin de Mass Effect 3 proviennent du fait qu’on leur a dit que leurs choix seraient importants à long terme, que la façon dont ils joueraient importerait. Ensuite, cela s’est terminé par un choix A, B ou C et peu importe la façon dont vous jouiez.

Les fins ne seraient pas vraiment un problème si, par exemple, une fin était réservée aux joueurs parangons, une autre aux joueurs renégats. et un pour un joueur équilibré; donc montrer que la façon dont vous jouez compte. Mais ils sont allés avec la terminaison générique A, B ou C. C’est pourquoi tout le monde était si mécontent de la fin. Non pas à cause du gameplay, mais parce que chaque choix que vous avez fait au cours de trois jeux a moins ou pas d’impact.

Craig Cann

GC: Nous pensons que le lecteur précédent se plaignait davantage de la nature de l’histoire elle-même et de la motivation des Faucheurs – ce qui, nous en convenons, n’a pas beaucoup de sens.

Planification anticipée

RE: Tronic. Je soupçonne que la raison pour laquelle de nombreux auteurs de jeux évitent intentionnellement d’utiliser quoi que ce soit des théories des fans (et si je me souviens bien, parfois si une théorie correspond à ce qu’ils écrivent, ils la changent) est due à des raisons juridiques, financières et professionnelles – s’ils utilisent quelqu’un d’autre écrit:

1) Ils ont l’air moins compétents dans leur travail qu’une personne au hasard sur Internet.

2) Ils peuvent avoir besoin de reconnaître la contribution de cette personne.

3) Ils devront peut-être ensuite payer cette personne.

4) S’ils ne le font pas, ils risquent de se retrouver devant le tribunal et de devoir changer les choses.

Le numéro quatre est la raison pour laquelle les crédits du Terminator incluent la ligne «Remerciements aux œuvres de Harlan Ellison».

Là encore, certains écrivains sont très bons pour écrire à la volée et gérer les changements soudains (voir Amy Hennig, en particulier en ce qui concerne les jeux Legacy of Kain).

Joseph Dowland

GC: Bien que vous ayez probablement raison, le moyen de contourner tous ces problèmes est sûrement de déterminer ce que vous faites à l’avance (et donc d’avoir la preuve que vous y avez pensé en premier).

Héros des années 80

En réponse à la lettre de Trace, Rambo est dans tous ces jeux car il est vraiment dur! Je ne suis pas sûr que l’auteur de l’histoire originale ait envisagé le personnage dans un jeu vidéo sanglant.

Je n’ai jamais été un grand fan de Mortal Kombat, j’ai toujours été plus un gars de Street Fighter, mais j’ai acheté Mortal Kombat 11, car je pouvais l’obtenir à un prix raisonnable, y compris Terminator, Joker et Robocop DLC et c’est en fait très bien. J’ai continué à dépenser 15 £ (ou quelque chose comme ça) sur Rambo. Au cas où vous n’auriez pas deviné, j’ai été élevé dans les années quatre-vingt!

John Atkinson

Histoire typique

La lettre de Huw à propos de Resident Evil Village m’a fait éclater de rire, ce qui était très regrettable car ma bouche était pleine de thé chaud. Énorme.

Pendant que je suis ici, j’ai vu un rapport sur la dépendance au jeu sur le One Show hier soir. (Je ne supporte pas le spectacle mais mes oreilles sont piquées).

Le sujet du rapport était un jeune homme qui a dépensé 2 000 £ en costumes et surclassements. Je n’ai aucune idée de quel jeu il s’agissait, mais le fait de ne pas définir s’il y avait une dépendance au jeu ainsi qu’une dépendance au jeu m’a semblé être un mauvais rapport.

Comme toujours, le jeu lui-même a été critiqué sans les informations contextuelles supplémentaires essentielles, sauf que c’était pendant le verrouillage.

Mat

Deux bonnes raisons

Je suis prêt à parier que Nintendo ne change rien de majeur à Zelda: Skyward Sword HD. Pour commencer, ce sont des patins bon marché, donc c’est exclu de ce côté-là, mais il faudrait également beaucoup de travail pour faire une réelle différence et ce n’est tout simplement pas leur style (aussi, ils sont toujours des patins bon marché).

Personnellement, j’aurais laissé tout le monde oublier le jeu et si vous avez besoin de remplir le calendrier, refaire un autre des jeux 2D, peut-être même l’original, en utilisant les mêmes graphismes que Link’s Awakening. Je parie que beaucoup plus de gens seraient intéressés par ça.

Jonesy

La folie des éditeurs

Ce n’est probablement pas la première chose qui préoccupe la plupart des joueurs, mais qu’est-il arrivé au nouveau jeu Sonic the Hedgehog? C’est son 30e anniversaire cette année et Sega l’a à peine mentionné. Je sais que la pandémie ralentit tout le monde, mais vous pouvez sûrement annoncer le jeu et montrer une bande-annonce? Personne ne craignait que Resident Evil Village ait raté le 25e anniversaire, donc à moins que le jeu ne soit dans deux ans, je ne suis pas sûr de comprendre.

Ou est-ce juste une partie légale des contrats hollywoodiens que les éditeurs ne sont de toute façon pas autorisés à profiter d’un nouveau film, car ils ne le font jamais. Comme, il y a un nouveau film Tomb Raider en route, mais nous sommes loin d’un nouveau jeu. De plus, le film sera vraisemblablement toujours basé sur la trilogie de redémarrage, alors que nous obtenons maintenant un nouveau redémarrage qui ne ressemblera peut-être pas à ça.

Vous pourriez devenir fou en essayant de créer des sociétés de jeux parfois. Je suis juste content que quand ils ont finalement publié quelque chose, la norme a été vraiment bonne ces derniers temps. J’adore Returnal et Resident Evil Village en ce moment et en fin de compte, c’est tout ce qui compte. Peut-être qu’être fou et illogique fait partie de ce qui est nécessaire pour faire de la magie?

Smaug

Boîte de réception aussi-rans

Je comprends la frustration suscitée par WB Games car je pensais la même chose, mais une des raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de nouveau jeu Shadow Of Mordor est probablement que beaucoup de membres du personnel sont partis pour créer leur propre studio. Le responsable est maintenant dans un nouveau studio EA.

Bolter

Je vais être honnête et dire que je n’avais même jamais entendu parler de Deathloop avant. Je connais la pandémie et tout, mais est-il vraiment sage d’être si silencieux au sujet d’une toute nouvelle propriété intellectuelle. Et n’ont-ils pas pu vous envoyer une version bêta ou quelque chose à jouer? Cela semble un effort un peu minimum de la part de Bethesda.

Koffey

Sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur Clambake, qui demande quel est le plus ennuyeux que vous ayez jamais eu avec un jeu vidéo?

Pensez-vous que votre colère était justifiée et que s’est-il passé exactement? Était-ce parce que le jeu était très difficile, avait une tournure stupide de l’intrigue, ou y avait-il une sorte de bug qui a ruiné l’expérience? Ou qu’en est-il de jouer en ligne, y compris contre des tricheurs?

À quelle fréquence vous mettez-vous en colère en jouant à des jeux et avez-vous déjà cassé une manette, ou quoi que ce soit d’autre, en vous fâchant? Comment avez-vous appris à mieux vous débrouiller et y a-t-il quelque chose que vous évitez délibérément maintenant?

