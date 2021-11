Microsoft et Sega s’associent pour le cloud gaming de nouvelle génération

Je ne peux pas lire ceci sans entendre le son de démarrage de Genesis. Photo : CHARLY TRIBALLEAU/. (.)

Tourné vers l’avenir, Sega conclut une alliance stratégique avec Microsoft, ce qui permettra au fabricant de jeux basé à Tokyo de tirer parti de la technologie cloud du géant de la technologie.

Voici comment Sega décrit l’alliance avec ses propres mots :

SEGA Corporation (ci-après dénommée « SEGA ») et Microsoft Corporation (ci-après dénommée « Microsoft ») ont conclu en principe une alliance stratégique qui explore les moyens pour SEGA de produire des jeux mondiaux à grande échelle dans un développement de nouvelle génération. environnement basé sur la plate-forme cloud Azure de Microsoft. L’alliance constituerait un élément clé de la stratégie à moyen et long terme de SEGA, permettant à l’entreprise d’aller de l’avant avec « Super Game », une nouvelle initiative de développement de titres nouveaux et innovants où les principaux axes sont « Global », « En ligne », « Communauté » et « Utilisation IP ».

Sega mentionne comment la 5G a permis de profiter plus facilement du contenu à la demande, et cette alliance montre que la société de jeux basée à Tokyo reconnaît clairement que le streaming de jeux est l’avenir. Par conséquent, il explore les ressources de développement de nouvelle génération dans un environnement basé sur le cloud.

« Cette alliance proposée représente SEGA pour l’avenir, et en travaillant avec Microsoft pour anticiper ces tendances à mesure qu’elles s’accélèrent à l’avenir, l’objectif est d’optimiser les processus de développement et de continuer à offrir des expériences de haute qualité aux joueurs utilisant les technologies cloud Azure », écrit Sega. .

Bien que ce ne soit certainement pas la rumeur de la Xbox de marque Sega pour le Japon, une alliance entre ces deux sociétés a longtemps semblé inévitable, car leur relation remonte à loin. Par exemple, le président de Sega, Isao Okawa, aurait tenté de convaincre Bill Gates d’ajouter la compatibilité Dreamcast à la Xbox pour maintenir la console japonaise en vie. (Et pour être honnête, la Xbox était vraiment la plus proche de la Dreamcast 2.0 !) Les deux travaillant ensemble sur une plate-forme cloud de nouvelle génération pour les jeux sont tout à fait logiques.

« Nous sommes impatients de travailler ensemble alors qu’ils explorent de nouvelles façons de créer des expériences de jeu uniques pour l’avenir en utilisant les technologies cloud de Microsoft », a déclaré Sarah Bond de Microsoft dans l’annonce officielle de l’alliance. « Ensemble, nous allons réinventer la façon dont les jeux sont construits, hébergés et exploités, dans le but d’ajouter plus de valeur aux joueurs et à SEGA. »