Microsoft était prêt à proposer des jeux exclusifs Xbox sur iPhone via xCloud

Lorsque Microsoft était en pourparlers avec Apple pour amener sa plate-forme xCloud sur l’iPhone, Microsoft a tenté de convaincre Apple d’autoriser le service de jeux en nuage.



Selon les e-mails entre les dirigeants de Microsoft et d’Apple qui ont été découverts par The Verge, Microsoft était prêt à accepter de nombreuses demandes d’Apple sur le fonctionnement du système, acceptant même d’apporter des titres Xbox sur la plate-forme d’Apple.

Microsoft a déclaré à Apple qu’il apporterait des jeux exclusifs Xbox triple-A à l’iPhone‌, avec les jeux fonctionnant sur la plate-forme Xbox Cloud Gaming. Si cet accord avait été conclu, les utilisateurs d’‌iPhone‌ auraient pu jouer à des titres Xbox haut de gamme sur leurs appareils mobiles.

Apple voulait que Microsoft soumette chaque jeu à l’App Store individuellement pour qu’il soit supervisé par les évaluateurs de l’App Store plutôt que de proposer des jeux dans une application Cloud Gaming globale. Microsoft a initialement exprimé des réserves à ce sujet en raison de la charge de travail que cela créerait et de l’expérience client négative, mais en mars 2020, Microsoft a convenu qu’il pouvait en fait soumettre chaque application individuellement tout en proposant une application de catalogue qui les relie.

La responsable du développement commercial de Microsoft, Lori Wright, a déclaré à l’équipe ‌App Store‌ d’Apple que les jeux Xbox sur ‌iPhone‌ seraient une « opportunité incroyablement excitante pour les utilisateurs d’iOS ».

Malgré le quasi-accord, les négociations entre Microsoft et Apple ont finalement échoué et Xbox Cloud Gaming n’a pas été lancé en tant qu’applications distinctes dans l’App Store, mais en tant que plate-forme Web qui n’a pas besoin de suivre les règles de l’App Store.

Microsoft a déclaré à The Verge que Microsoft souhaitait une seule application technologique de streaming pour prendre en charge ses applications de jeu individuelles, mais Apple voulait que chaque jeu inclue une pile de streaming complète.

« Notre proposition de proposer des jeux via des applications individuelles a été conçue pour se conformer aux politiques de l’App Store. Elle a été refusée par Apple sur la base de notre demande qu’il y ait une seule application de technologie de streaming pour prendre en charge les applications de jeu individuelles, comme l’indique l’e-mail initial. Forcer chaque jeu pour inclure notre pile technologique de streaming s’est avéré irréaliste du point de vue de l’assistance et de l’ingénierie et créerait une expérience incroyablement négative pour les clients », lit-on dans une déclaration du CVP de Xbox Cloud Gaming Kareem Choudhry à The Verge.

Les e-mails suggèrent également que l’accord a échoué parce qu’Apple s’inquiétait du fonctionnement des achats intégrés dans les jeux de Microsoft. « Leur proposition pour les IAP est toujours qu’ils traitent tous les IAP sur leur système existant et s’installent avec nous (en temps réel ou mensuellement) », a écrit Mark Grimm, responsable des jeux de l’App Store, dans un e-mail décrivant les négociations avec Microsoft.

Apple a déclaré à The Verge que l’accord s’était effectivement effondré en raison des exigences d’achat dans l’application.

« Malheureusement, Microsoft a proposé une version de xCloud qui n’était pas conforme à nos directives d’examen de l’App Store, en particulier l’obligation d’utiliser l’achat intégré pour déverrouiller des fonctionnalités ou des fonctionnalités supplémentaires dans une application », lit-on dans une déclaration via le porte-parole d’Apple, Adam Dema.

Le CVP de Xbox Cloud Gaming, Kareem Choudhry, a déclaré à The Verge que les achats intégrés n’étaient pas le problème, mais Apple a rejeté de nombreuses suggestions de Microsoft sur la façon de mettre en œuvre Xbox Cloud Gaming. « Apple a rejeté nos propositions et nous n’avons pas eu la possibilité de publier une offre Xbox Game Pass cohérente via l’App Store », a-t-il déclaré.

Apple a réussi à empêcher le lancement des services de jeux basés sur le cloud de Microsoft et de Google sur l’App Store en raison de ses exigences selon lesquelles chaque application doit être soumise individuellement. Pour Google Stadia, Google a également opté pour un système basé sur le Web qui ne l’oblige pas à se conformer aux règles de l’App Store‌.