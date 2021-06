Microsoft Excel est désormais officiellement un eSport | La technologie

in

Il ne nous serait jamais venu à l’idée d’associer des mots comme Excel et eSport, mais le voici : le célèbre tableur Microsoft, transformé en sport électronique de compétition.

valeureux ? Fortnite ? League of Legends? C’est dépassé. Le dernier en date des compétitions en ligne furieuses est … Microsoft Excel. Et ce n’est pas une blague.

Le 8 juin, le Coupe du monde de modélisation financière Microsoft Excel, avec le patronage de Microsoft. Un duel à mort entre huit participants venus du monde entier, avec un prix succulent pour le gagnant.

Et comme tout événements eSport importants, la compétition sera retransmise en direct. Microsoft en fait déjà la promotion… Il vend même des marchandises !

Modélisation financière comme e-sport. Regardez huit des meilleurs modélisateurs financiers du monde entier travailler leurs folles compétences #Excel le 8 juin à 12 h UTC. En savoir plus (et consulter le merch): https://t.co/GqkmWjSFOo – Microsoft Excel (@msexcel) 4 juin 2021

Comment Microsoft Excel peut-il devenir un eSport ?

Tout peut devenir un sport aujourd’hui, si vous y mettez un peu d’imagination. Comme l’explique Dexerto, pendant des années, vous pouvez trouver des speedruns Excel sur YouTube où vous essayez d’effectuer des tâches le plus rapidement possible.

Mais ça Coupe du monde de modélisation financière Microsoft Excel pas à propos de ça. Ici, des économistes experts se disputeront créer le modèle financier le plus efficace, dans un court laps de temps. Voici les concurrents, venant de 8 pays différents :

Si vous êtes un fan d’eSports, tout semblera très étrange, mais la vérité est que la Coupe du monde de modélisation financière est une compétition très sérieuse entre économistes, et c’est déjà fait depuis plusieurs années.

Diffuser 20 000 $ en prix, dans différentes catégories. Cette année, le concours principal est consacré à Microsoft Excel.

Comme nous l’avons commenté, vous pouvez suivre l’événement en direct sur ce streaming YouTube. Gardez à l’esprit que la compétition sera divisée en deux sessions, du vendredi au samedi et du dimanche au lundi. D’un côté il y a un groupe pour les moins de 25 ans, et un autre avec un âge ouvert. Les tournois précédents sont déjà terminés et les 8 principaux participants sont ceux que vous pouvez voir sur la photo précédente.

Tout le monde peut participer en payant un prix d’entrée de 10 ou 15 dollars. De nombreux participants cherchent simplement à améliorer leurs connaissances, car les modèles financiers à développer sont assez difficiles et les personnes inscrites reçoivent la bonne solution et peuvent comparer les modèles avec les autres.