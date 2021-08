Microsoft exigera une preuve de vaccination pour les travaux sur site aux États-Unis et reporte la réouverture complète à octobre

Un parking vide au siège de Microsoft à Redmond en décembre 2020. (. Photo / Todd Bishop)

Microsoft dit qu’il exigera une preuve de vaccination COVID-19 pour tous les employés, fournisseurs et invités entrant dans ses bâtiments américains à partir de septembre, rejoignant Google, Facebook et d’autres entreprises dans la mise en œuvre d’une telle politique.

En outre, la société a déclaré mardi matin que la réouverture complète de ses lieux de travail aux États-Unis aurait désormais lieu au plus tôt le 4 octobre.

“Comme nous l’avons fait depuis le début de la pandémie, nous continuons de suivre de près les nouveaux développements et d’adapter nos plans à mesure que cette situation évolue, en gardant à l’esprit la santé et la sécurité des employés”, a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un communiqué mardi matin. “Nous continuons d’examiner la situation sur une base locale dans chaque région/pays/état où nous travaillons et ajusterons les dates et les politiques si nécessaire.”

Microsoft dit qu’il offrira des logements aux employés souffrant de problèmes de santé ou d’autres raisons protégées, telles que la religion, qui les empêchent de se faire vacciner.

L’entreprise a commencé à ramener des employés en mars. Auparavant, sa première date prévue pour une réouverture complète était le 7 septembre.

La société immobilière en ligne basée à Seattle, Redfin, avait également prévu une large réouverture de son siège social et de ses bureaux extérieurs pour le 6 septembre, mais a déclaré aux employés ce matin que l’étape serait repoussée indéfiniment pour l’instant, promettant de leur donner un préavis d’au moins 30 jours. de la nouvelle date. Ceux qui travaillent au bureau doivent être vaccinés, et l’entreprise demande à ceux qui n’ont pas été complètement vaccinés de travailler à domicile.

Ces mesures interviennent dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la propagation de la variante Delta de COVID-19 aux États-Unis, y compris dans la région de Seattle.

Amazon a récemment déclaré qu’il obligeait les employés qui n’ont pas été vaccinés à porter des masques dans les bureaux. Le géant de la technologie de Seattle a ajusté en juin ses plans de retour au travail pour les employés de l’entreprise, en publiant des directives qui permettront un mélange de travail à distance et en personne. Auparavant, il avait appelé à un « retour à une culture centrée sur le bureau ».

Contacté par . ce matin, Amazon a déclaré qu’il continuait de surveiller la situation de près et suivrait les conseils des autorités locales et des professionnels de la santé.