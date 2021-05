Microsoft facilitera l’achat direct de Xbox Series X | S aux plus fidèles | Jeux

Les utilisateurs du programme Xbox Insider aux États-Unis peuvent choisir d’acheter la Xbox Series X | S directement auprès de Microsoft, évitant ainsi les ruptures de stock et la spéculation. La condition? Vous avez besoin d’une Xbox One pour l’acheter.

Le manque de stock est généralement commun à chaque nouvelle console qui sort, mais le cas de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S Elle a été exacerbée par la crise des coronavirus: la demande de divertissement à domicile monte en flèche car la production est entravée par des pénuries de semi-conducteurs et d’autres difficultés logistiques.

Pour éviter que les utilisateurs Xbox les plus fidèles ne se tournent vers les marchés de l’occasion, où les prix des consoles peuvent tripler la base, Microsoft a conçu une initiative qu’il proposera uniquement aux utilisateurs de Xbox Insiders qui ont une Xbox One la possibilité d’acheter la nouvelle console (Xbox Series X ou Xbox Series S) directement auprès de Microsoft.

#XboxInsiders intéressés par le pilote d’achat de console peuvent désormais rejoindre l’application Xbox Insider Hub sur Windows 10 (en plus des consoles Xbox One). Veuillez noter que si cette option est sélectionnée, vous devrez toujours acheter une console sur le Xbox Store (en utilisant une console Xbox). pic.twitter.com/bi3CFuqKb9 – Xbox Insider (@xboxinsider) 12 mai 2021

Le programme «Console Purchase Pilot» permettra aux utilisateurs du programme Insiders de s’inscrire. Celles-ci peut choisir de recevoir une invitation à réserver un Series X, et pour ce faire, ils devront le faire depuis le Hub, depuis l’application Xbox One. Autrement dit, vous ne pourrez pas l’acheter depuis un PC ou un mobile, uniquement depuis une Xbox One . Par conséquent, cette initiative veut récompenser les utilisateurs les plus fidèles de Microsoft, qui possèdent déjà une Xbox One et souhaitent passer à la prochaine génération.

Pour le moment, ce uniquement disponible aux États-Unis. Le programme Insider, oui, il est disponible en Espagne: il vous permet de tester certaines mises à jour logicielles à l’avance.

Les consoles Xbox Series X et Series S se sont vendues à un bon rythme, mais les ventes souffrent du manque de stock. En Espagne, il est très difficile de le trouver: les unités mises en vente dans le magasin officiel de Microsoft ont été épuisées en quelques minutes … Sony a prévenu que la pénurie de PS5 se prolongerait jusqu’en 2022, et il faut s’attendre à la même chose avec Xbox Series X / S.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.