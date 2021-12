Microsoft fait marche arrière et vous permet de choisir facilement le navigateur sous Windows 11 | La technologie

Dans Windows 11, c’est une corvée de changer le navigateur par défaut. Il semble que Microsoft va régler le problème. Tant de peine pour, au final, revenir à ce qu’on avait dans Windows 10…

Il est parfois difficile de comprendre les décisions des grandes entreprises. D’autant plus que, depuis le début, tu sais qu’ils finiront par retourner là où ils ont commencé.

Microsoft a changé (pour le pire) comment choisir le navigateur par défaut dans Windows 11. Il savait que les critiques allaient pleuvoir sur lui, mais il a quand même continué.

Tout pour, à la fin, faire demi-tour et revenir à la même méthode que Windows 10. Tant d’histoires pour rien ?

Ces derniers jours, Microsoft a suscité une controverse pour son insistance à installer son navigateur Edge si vous utilisez Chrome.

Avec des messages comme celui-là, Edge utilise le même moteur que Chrome, mais avec « le plus de confiance de Microsoft », ou que « Chrome est un navigateur de 2008 ».

Aussi rend plus difficile dans Windows 11 de changer le navigateur par défaut, qui sur les nouvelles installations de Windows, est Edge.

Sous Windows 10, il vous suffit de sélectionner le navigateur que vous souhaitez utiliser par défaut, mais dans Windows 11, vous devez le sélectionner extension par extension : HTTP, HTTPS, .HTML et .HTM. Beaucoup plus lent et plus lourd.

Mais maintenant, Microsoft fait marche arrière, car comme l’a découvert le programmeur Rafael Rivera, la dernière version de Windows 11 comprend un bouton pour choisir le navigateur, et l’attribuez automatiquement à toutes les extensions. Allez, comme dans Windows 10… Vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture de l’actualité.

Microsoft a confirmé le changement apporté à The Verge : « Dans Windows 11 Insider Preview Build 22509 publié sur Dev Channel mercredi, nous avons simplifié la possibilité de définir le navigateur par défaut. »

Et il remarque : « Grâce au programme Windows Insider, vous continuerez à voir comment nous essayons de nouvelles choses en fonction des commentaires et des tests des clients.

C’est formidable pour Microsoft d’être à l’écoute des clients. J’en profite donc : pourriez-vous ajouter l’option pour afficher toutes les fenêtres ouvertes dans la barre des tâches de Windows 11, au lieu de les regrouper de force ?

C’est très ennuyeux, et cela vous fait perdre beaucoup, beaucoup de temps et d’énergie si vous utilisez un moniteur et une souris.