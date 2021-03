Microsoft ferme l’application Cortana sur Android et iOS

Microsoft a fermé l’application Cortana pour Android et iOS à compter du 31 mars 2020.Vous devrez accéder à vos rappels et listes via Windows ou l’application To Do.Le déménagement met un assistant vocal de plus hors de la concurrence sur mobile.

Vous avez maintenant un choix en moins pour les principaux assistants vocaux sur votre téléphone. MacRumors rapporte que Microsoft a fermé l’application Cortana pour Android et iOS environ deux ans et demi après son lancement en novembre 2018.

Tout contenu que vous avez créé à l’aide de Cortana a cessé de fonctionner dans l’application, y compris les listes et les rappels. Vous devrez utiliser Cortana sur Windows ou l’application To Do sur Android et iOS pour récupérer vos informations.

La fin approchait depuis un moment. Microsoft a averti qu’il fermerait Cortana pour Android et iOS en juillet 2020, lorsqu’il a annoncé qu’il déplacerait l’objectif de l’assistant AI inspiré de Halo pour aider les utilisateurs avec les services Microsoft 365. Harman Kardon a même commencé à supprimer Cortana de son haut-parleur intelligent Invoke, une vitrine pour l’aide de Microsoft, plus tôt en mars.

C’est une perte malheureuse si vous êtes plongé dans l’écosystème Microsoft. Dans le même temps, c’est une reconnaissance que Cortana n’a jamais vraiment décollé sur mobile en raison d’une concurrence établie et plus facile à atteindre. Les utilisateurs d’Android avaient peu de raisons de choisir Cortana lorsque Google Assistant était intégré, tandis que les fans d’iOS étaient plus susceptibles d’utiliser Siri. Et si vous vouliez une alternative indépendante de l’appareil, vous avez probablement opté pour Amazon Alexa – Microsoft a même forgé un partenariat pour intégrer Alexa à Windows 10. Il n’y avait tout simplement pas beaucoup de demande pour Cortana, et il ne serait pas surprenant que Microsoft ne puisse pas. t justifier le maintien des applications mobiles.