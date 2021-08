Microsoft fixe la date de sortie de « Halo Infinite », ainsi que du matériel en édition spéciale pour célébrer son anniversaire

(Microsoft Image)

Microsoft a annoncé la date de sortie de son prochain jeu de tir à la première personne Halo Infinite, ainsi qu’une gamme de matériel Xbox en édition spéciale destiné à célébrer le 20e anniversaire de la franchise de jeux vidéo.

Infinite sera disponible à l’achat le 8 décembre, a confirmé Microsoft mercredi lors de la conférence de jeu allemande Gamescom. Il est prévu qu’il soit disponible sur le Xbox Game Pass au lancement, et son mode multijoueur sera proposé en tant que jeu séparé et gratuit.

La date de sortie d’Infinite a été divulguée légèrement avant la révélation de la Gamescom, car les fans ont repéré une page de vente rapidement rétractée sur le Microsoft Store.

Célèbre, Halo Infinite devait être expédié à la fin de l’année dernière, en tant que titre de lancement pour le nouveau matériel de la série X|S de Microsoft. Comme de nombreux autres grands jeux vidéo, cependant, son processus de développement a été considérablement ralenti par la pandémie de COVID-19, ainsi que par ce qui aurait été un processus de développement troublé.

Au lancement, Infinite devrait être livré avec un mode campagne solo ainsi qu’un mode multijoueur. D’autres éléments de la série, tels que la création de cartes via la Forge et la possibilité de jouer à travers la campagne en coopération avec un ami, devraient apparaître en tant que mises à jour post-lancement. La coopération est prévue pour la « deuxième saison » de la feuille de route du contenu d’Infinite, qui devrait apparaître vers mars 2022 ; Le mode Forge pourrait apparaître jusqu’en juin prochain.

Microsoft et 343 Industries avaient auparavant été étonnamment silencieux à propos de l’anniversaire de cette année, qui marque 20 ans depuis la sortie de l’original Halo: Combat Evolved pour Xbox. Aujourd’hui a également marqué plusieurs sorties pour marquer cette occasion, avec du nouveau matériel de marque Halo en vente plus tard cette année.

L’armure vous prépare au combat. Votre esprit est ce qui fait le combat.​ Précommandez la manette sans fil @Halo Infinite Xbox Elite Series 2 : https://t.co/B3lDVGEmwL ​| #XboxGC #OpeningNightLive pic.twitter.com/GGmk0eJDHs – Xbox (@Xbox) 25 août 2021

Une édition spéciale sur le thème de Halo Infinite Xbox Series X est désormais disponible en pré-commande, avec une palette de couleurs inspirée de la série et un effet sonore spécial lorsque l’unité s’allume et s’éteint. Il est au prix de 549,99 $ et est livré avec son propre contrôleur unique, avec une «marque de 20 ans en or iridium» à l’arrière et un ensemble de poignées personnalisées. L’Infinite Series X sera également livré avec une copie numérique du jeu, mais sera expédié le 15 novembre, quelques semaines avant que le jeu lui-même ne soit disponible.

Les autres nouveaux produits de marque Halo de Microsoft incluent une nouvelle version de son contrôleur Elite Series 2 (15 novembre), un casque sans fil Kaira Pro de Razer (aucune date de sortie donnée) et une édition spéciale du disque d’extension Seagate (octobre) , ce qui augmente le stockage de la série X jusqu’à 5 téraoctets.