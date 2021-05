Microsoft fixe la date du rappel d’Internet Explorer

Microsoft a annoncé ce mercredi qu’il retirerait du marché son navigateur Internet Explorer (IE) historique le 15 juin 2022. et il le remplacera complètement par sa nouvelle version Edge, après plus de 25 ans au cours desquels il est passé d’un outil omniprésent à pratiquement marginal.

“L’application de bureau Internet Explorer 11 sera retirée et ne recevra plus de support technique le 15 juin 2022 pour certaines versions de Windows 10»La société basée à Redmond, à Washington, a déclaré dans un article de blog d’entreprise.

La nuance de «certaines versions» renvoie au fait que il y a quelques exceptions minoritaires qui peuvent continuer à fonctionner comme avant: Windows 10 LTSC, Server Internet Explorer 11 et le moteur MSHTML (Trident).

Pour la grande majorité des utilisateurs, cependant, IE deviendra une chose du passé et ceux qui continuent à utiliser le navigateur historique devront passer à Google Chrome (le grand dominant du marché actuel), Safari d’Apple, Firefox ou, s’ils veulent continuer à fonctionner avec Microsoft, Edge.

“Microsoft Edge est plus rapide, plus sécurisé et offre une expérience de navigation plus moderne que IE. De plus, il résout un problème clé: la compatibilité avec les anciens sites Web et applications.», Pointé de Microsoft.

Edge dispose d’un mode IE intégré qui vous permet d’accéder aux portails Internet et aux applications basées sur Explorer comme si vous utilisiez l’ancien navigateur.

Avant la date limite du 15 juin de l’année prochaine, le 17 août de cette 2021, les applications et services internet de la société que Satya Nadella dirige sous le nom de Microsoft 365 ne seront plus compatibles avec Internet Explorer.

Malgré une domination quasi totale du marché des navigateurs Internet au début des années 2000, Internet Explorer perdait des parts tout au long de ces 10 années, d’abord contre Firefox indépendant et plus tard contre Chrome de Google, qui a connu une croissance spectaculaire, dépassant IE en tant que navigateur le plus utilisé en 2012.

Depuis lors, IE a perdu des utilisateurs à un rythme rapide jusqu’à aujourd’hui, où sa part de marché, selon le portail spécialisé StatCounter, est inférieure à 1%, et fortement concentrée sur les ordinateurs de bureau.