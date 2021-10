Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition bientôt disponible

Une édition jeu de l’année pour Simulateur de vol Microsoft arrive bientôt, et il inclura du nouveau contenu.

Microsoft a déclaré que cette édition du jeu « célèbre tous les retours positifs » qu’elle a reçus et est publiée en remerciement aux joueurs qui en ont fait un succès.

Avec l’édition Game of the Year, vous pouvez vous attendre à cinq nouveaux avions tels que le jet militaire Boeing F/A-18 Super Hornet. Il mettra également en vedette le VoloCity, un avion eVTOL qui utilise l’énergie électrique pour planer, décoller et atterrir verticalement. Ce taxi aérien urbain est en développement avec l’équipe d’ingénierie Volocopter et est un prototype d’avion pour le simulateur.

Vous obtiendrez également le Pilatus PC-6 Porter, un avion utilitaire très polyvalent de Suisse, le CubCrafters NX Cub de CubCrafters basé à Yakima et l’option monoplace Aviat Pitts Special S1S.

Cette édition comprendra également huit aéroports situés en Europe centrale et aux États-Unis. Il s’agit de l’aéroport de Leipzig/Halle (EDDP), de l’aéroport d’Allgau Memmingen (EDJA), de l’aéroport de Kassel (EDVK), de la Suisse, de l’aéroport de Lugano (LSZA), de l’aéroport de Zurich (LSZH) et de l’aéroport de Lucerne-Beromunster (LSZO). Les aéroports américains sont Patrick Space Force Base (KCOF) et Marine Corps Air Station Miramar (KNKX).

La sortie du jeu de l’année ajoutera également des informations sur 545 aéroports auparavant manquants aux États-Unis.

De nouvelles missions seront ajoutées au jeu avec les six emplacements suivants : Helsinki, Fribourg-en-Brisgau, La Mecque, Monument Valley, Singapour et Mount Cook.

Vous pouvez vous attendre à 14 nouveaux didacticiels, des fonctionnalités très demandées, un système météo mis à jour, un accès anticipé à DX12 et un système de relecture en mode dev.

Dans le cadre de la collaboration de l’équipe avec Bing Maps, un certain nombre de nouvelles villes de photogrammétrie seront ajoutées, notamment Helsinki (Finlande), Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle et Nottingham (Royaume-Uni) et Utrecht (Pays-Bas) .

Et enfin, du 19 octobre au 18 novembre, 11 points de repère à travers le monde seront illuminés en bleu Windows au sein de Microsoft Flight Simulator dans le cadre d’une collaboration Windows 11. De plus, une livrée spéciale sur le thème de Windows 11 pour l’EXTRA 330LT sera disponible pour ajouter à votre collection.

Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition sera disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les joueurs existants sur PC et Xbox Series X/S et sortira le 18 novembre.