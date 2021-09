Microsoft Flight Simulator retarde Top Gun: Maverick DLC jusqu’en 2022

in

Image : Microsoft

Les sorties de films sur grand écran sont à nouveau remaniées, alors que la variante delta de Covid-19 fait un joyeux enfer à travers les États-Unis. Les cas ayant grimpé en flèche depuis juillet, les studios de cinéma sont conscients à quel point il est dangereux d’encourager les gens dans des pièces confinées et étouffantes, assises les unes à côté des autres, avec une ventilation minimale et le peu d’argent qu’ils gagneraient en libérant tout à l’heure. C’est donc que Paramount a retardé Top Gun: Maverick, et à la suite de cela, les développeurs de MS Flight Sim, Asobo, ont déclaré que le DLC lié passerait également à 2022.

Dans un bref article publié juste avant le week-end, Asobo a expliqué que le report du film au week-end du Memorial Day de l’année prochaine signifie que leur extension gratuite fera de même.

“Paramount Pictures a récemment décalé la date de sortie de Top Gun: Maverick au week-end du Memorial Day, le 27 mai 2022. Comme nous l’avons annoncé précédemment, l’extension Top Gun: Maverick pour Microsoft Flight Simulator pour Windows 10 PC, Steam, Xbox Series X | S et Xbox Game Pass sortiront en même temps que le film. Nous sommes impatients de partager plus d’informations à l’avenir.

On ne savait pas grand-chose de l’extension, au-delà de son annonce à l’E3 cette année.

Même alors, c’était un peu sournois à la fin de l’annonce de la série Xbox pour le jeu, montrant qu’il inclurait les avions à fusils que M. Cruise vole dans le nouveau film. Et peut-être des porte-avions ?

Oh qui sait, tout cela est probablement le résultat d’un long déjeuner entre des dirigeants de Microsoft et d’autres de Paramount, qui ont tous pensé qu’il serait terriblement bon de faire de la promotion croisée, et puis je suppose que l’équipe d’Asobo s’est fait dire qu’ils nécessaire pour y arriver.

Top Gun: Maverick avait déjà été retardé deux fois, de sa date de sortie initiale prévue de décembre 2020, puis de juillet 2021, puis de nouveau en novembre de cette année. Paramount n’est clairement pas optimiste quant à la volonté du public de s’entasser dans une pièce sombre et permutée d’air d’ici l’automne, et le film s’est terminé en mai 2022. Deux ans plus tard ! Tous les avions seront tellement périmés d’ici là ! Si l’idée même de voyager en avion n’est pas déjà assez anachronique pour vous.