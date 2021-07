Microsoft Flight Simulator, The Ascent et bien d’autres à venir sur Xbox Game Pass

Microsoft a annoncé la dernière série de jeux à venir sur Xbox Game Pass.

Microsoft Flight Simulator, The Ascent et bien d’autres arrivent sur Pass de jeu Xbox pour compléter le mois de juillet.

Disponible à partir d’aujourd’hui est Champ de bataille 5 via le cloud avec EA Play et Cris Tales pour le cloud, la console et le PC.

Vient de sortir aujourd’hui, en Contes de Cris, vous incarnez Crisbell, un mage du temps nouvellement réveillé. Le jeu est un JRPG révolutionnaire où le passé, le présent et le futur se rejoignent. Dans ce document, vous pouvez utiliser la capacité de Crisbell à passer d’une période à l’autre pour aider les citoyens à travers les royaumes et effectuer des attaques surprises sur les ennemis.

Le 22 juillet, c’est Atomicrops pour le cloud, la console et le PC. Dans ce roguelite d’action, vous devez défendre et cultiver la dernière ferme dans une friche post-apocalyptique. Vous aurez tendance à cultiver des cultures mutantes, pourrez épouser quelqu’un de la ville, collectionner des chats et combattre des mutants envahisseurs.

Le 22 juillet est également à venir Raji : une ancienne épopée pour le cloud, la console et le PC. Ici, vous assumerez le rôle de

Raji, une jeune fille touchée par les dieux dans sa quête pour défendre le royaume humain des êtres démoniaques qui ont déclenché une grande guerre. En combattant les démons, vous tenterez également de retrouver votre frère, dont vous vous êtes séparé.

Dernier arrêt arrive sur le cloud, la console et le PC le même jour. Développé par Variable State et sorti le premier jour sur le service, le jeu est une aventure solo à la troisième personne se déroulant dans le Londres d’aujourd’hui. Vous y incarnez trois personnages distincts dont les mondes «entrent en collision au milieu d’une crise surnaturelle».

Le 26 juillet verra la sortie de Blinx : Le Balayeur du Temps pour le cloud et la console. Venant sur Xbox Game Pass pour célébrer les 20 ans de Xbox, le jeu classique en 4 dimensions met en vedette un chat anthropomorphe appelé Blinx. À l’aide d’un aspirateur qu’il utilise pour contrôler le temps, Blinx a pour mission d’empêcher la fin du monde et de sauver sa princesse du Tom-Tom Gang. Le jeu est initialement sorti sur Xbox en 2002.

Ce même jour, Crimson Skies: High Road to Revenge arrive dans le cloud et la console. Un autre jeu célébrant les 20 ans de Xbox, le jeu de combat aérien se déroule dans un monde alternatif des années 1930 où vous piloterez votre avion contre des pirates de l’air et de grands zeppelins de guerre. Le jeu se concentre sur les aventures de Nathan Zachary, qui veut venger la mort de son ami Doc.

Simulateur de vol Microsoft arrive sur Xbox Series X/S via Game Pass le 27 juillet, et L’Ascension arrive sur le cloud, la console et le PC le 29 juillet.

Flamme mortelle de la ligue arrivera sur le cloud, la console et le PC via le service le 29 juillet. Le jeu se concentre sur une ligue souterraine de joueurs de balle à grande vitesse où le jeu de balle anti-gravité auquel ils jouent est depuis longtemps illégal.

À venir également le 29 juillet sur le cloud, la console et le PC est Omno. Sortant le premier jour sur Game Pass, Omno est un jeu solo avec des énigmes, des secrets et des obstacles à surmonter. Il se déroule dans un monde plein de merveilles anciennes et de civilisations perdues situées dans les forêts, les déserts et même les nuages.

Ailier du projet arrive sur PC le même jour. Dans cette expérience de vol, vous participerez à des combats aériens et à des grèves tout en pilotant plus de 20 avions différents.

Avec les nouveautés, quelques titres quittent le service. Vous avez jusqu’à 31 juillet pour jouer à It Lurks Below (console et PC), The Touryst (cloud, console et PC) et UnderMine (cloud, console et PC) avant que le jeu ne soit retiré du service.