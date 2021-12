Microsoft Flowspace est une cabine complète pour que nous puissions télétravailler confortablement depuis chez nous | La technologie

La crise du coronavirus a poussé des millions de personnes dans le monde à faire du télétravail, quittant le bureau quelques jours par mois. C’est pourquoi Microsoft a imaginé une cabine où l’on peut être productif tout en gardant l’esprit de chez soi.

Combien de fois avons-nous voulu travailler à domicile mais, en même temps, nous avons rêvé d’avoir notre propre espace de travail.

Le télétravail, pour beaucoup de gens, est une possibilité qu’ils aiment et détestent en même temps. D’une part, ils sont chez eux, en pyjama, sans perdre de temps dans les embouteillages, et avec du café fraîchement moulu. Et par contre c’est une option pleine de bruit car nous avons des enfants/colocataires/les deux.

Ceux qui n’ont pas leur propre bureau à la maison, avec une bonne chaise, une bonne table et un bon équipement, ne profitent pas du télétravail et de ses vertus comme ils le devraient. Et cela de Microsoft, ils le savent, puisqu’ils ont imaginé un concept innovant et révolutionnaire : le Microsoft Flowspace.

Le concept Flowspace Pod de Microsoft est une cabine moderne conçue pour l’avenir du travail hybride ce qui, selon la société, est la tendance normale après la crise des coronavirus.

Ce lieu de travail à l’intérieur de la maison ou ce bureau dans la chaleur de la maison a valu à Microsoft un prix Red Dot pour son design, en particulier, il a remporté le prix pour : le meilleur des meilleurs de 2021.

Le projet était conçu par l’équipe Microsoft Office Envisioning pour représenter la vision de la nouvelle normalité.

L’objectif était, expliquent-ils, de créer un sanctuaire pour se concentrer et travailler dans des lieux de travail hybrides hautement collaboratifs où le temps de travail en solo deviendra de plus en plus précieux.

En alternative, dans les bureaux plus grands, Flowspace peut également servir d’espace personnel pour la visioconférencecompte tenu de son grand écran, de ses haut-parleurs et de l’intimité intégrée relative que la conception offre.

Le travail à domicile est une bonne mesure d’équilibre travail-vie, mais cela peut aussi devenir une épreuve si vous ne connaissez pas les bons outils.

Cela élimine le besoin de construire des salles de conférence plus petites pour les appels vidéo.

On ne sait pas si Microsoft a l’intention de commercialiser son concept de design, ou si d’autres entreprises adopteront une variante du design Flowspace pour repenser le bureau moderne une fois que les gens commenceront à retourner au travail.