Microsoft fournira la technologie à l’armée américaine

01/04/2021 à 21:16 CEST

SPORT.es

L’armée américaine du futur sera équipée de la technologie Microsoft dans le cadre d’un contrat d’une décennie entre la société californienne et le département américain de la Défense, a annoncé jeudi le Pentagone. Entre autres, ils porteront le les lunettes intelligentes de l’entreprise, connues sous le nom de HoloLens. Le contrat de plusieurs millions de dollars représente un chiffre de 21,88 milliards de dollars, un chiffre proche de 21 milliards d’euros. Microsoft fournira environ 120 000 lunettes de réalité augmentée à l’armée américaine.

L’annonce fait suite à un accord de 480 millions de dollars entre Microsoft et le ministère de la Défense en 2018 pour développer un système de vision augmentée intégré basé sur HoloLens standard et synchronisé avec Azure, le cloud de Microsoft. «Le programme sert à améliorer l’information, à partager la prise de décision dans différents contextes et à tirer des leçons des situations.

Pour ce faire, Microsoft a travaillé en étroite collaboration avec l’armée américaine au cours des deux dernières années, créant un prototype qui fournira aux soldats les outils et les fonctionnalités nécessaires pour mener à bien leurs missions.