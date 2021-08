Microsoft fournit des sons système calmes dans Windows 11

Satya Nadella, PDG de Microsoft Corp., prend la parole lors d’un événement de l’Economic Club of New York à New York, États-Unis, le mercredi 7 février 2018. Nadella a discuté de la responsabilité dont les entreprises technologiques ont besoin pour prendre en charge l’avenir de l’intelligence artificielle. .

Marc Kauzlarich | Bloomberg | .

Les ordinateurs personnels avec Windows émettent des sons pour indiquer des erreurs depuis les années 1980. Avec Windows 11, Microsoft a repensé ces sons pour les rendre moins stressants.

Windows reste le système d’exploitation le plus populaire au monde, représentant environ 14% des 168 milliards de dollars de revenus annuels de Microsoft. Mais il n’est pas toujours facile pour Microsoft de satisfaire ses centaines de millions de clients, car ils ont des opinions très différentes sur ce que devrait être Windows, y compris à quoi il devrait ressembler.

Les concepteurs de Windows 11 se sont inspirés d’une approche appelée technologie calme, décrite par deux employés du laboratoire de recherche Xerox PARC il y a plus de deux décennies. “Le calme est indispensable dans le monde d’aujourd’hui, et il a tendance à dépendre de notre capacité à nous sentir en contrôle, à l’aise et confiants”, ont écrit Christian Koehn et Diego Baca de Microsoft dans un article de blog. “Windows 11 facilite cela grâce à des expériences fondamentales qui semblent familières, adoucissent l’interface utilisateur autrefois intimidante et augmentent la connexion émotionnelle.”

La technologie Calm a également informé le développement des sons de Windows 11, a déclaré Matthew Bennett, qui a conçu les sons, à la suite de contributions à Windows 8 et Windows 10.

Windows 11 se distingue de ses prédécesseurs et de ses concurrents en permettant aux utilisateurs d’utiliser un groupe de sons pour correspondre à des thèmes visuels clairs, et un groupe différent qui va de pair avec des thèmes sombres. Les sons sont similaires, ce qui signifie que les gens peuvent les reconnaître lorsqu’ils passent d’un mode à l’autre, mais légèrement différents. L’application d’un thème sombre rend généralement les sons plus doux. Ils semblent résonner, comme dans une grande pièce.

“Les nouveaux sons ont une longueur d’onde beaucoup plus ronde, ce qui les rend plus doux afin qu’ils puissent toujours vous alerter/vous avertir, mais sans être accablants”, a déclaré un porte-parole de Microsoft à CNBC dans un e-mail. Tout comme nous avons arrondi l’interface utilisateur [user interface] visuellement, nous avons également arrondi notre paysage sonore pour adoucir l’ambiance générale de l’expérience.”

Les utilisateurs peuvent modifier les sons par défaut en ouvrant l’application Paramètres et en allant dans “Son> Plus de paramètres sonores”. Mais beaucoup de gens continueront à utiliser les sons par défaut, tout comme de nombreuses personnes qui ouvrent Microsoft Word finiront par utiliser la police par défaut.

Bennett, qui a quitté Microsoft en février après 12 ans dans l’entreprise, a expliqué plusieurs modifications apportées par l’entreprise aux sons de son système avec Windows 11 au cours de plusieurs entretiens. (Chacun des fichiers audio ci-dessous contient le nouveau son, suivi de son prédécesseur Windows 10.)

Bip par défaut

Lorsque quelque chose ne va pas – par exemple, vous recherchez du texte sur un site Web et il n’y est pas – et que votre PC doit vous avertir, Windows 11 ne fera pas autant de bruit que Windows 10. Le nouveau le son, composé de trois notes montantes, commence à une hauteur plus basse que le trille qu’il remplace, et il ne s’attarde pas aussi longtemps après, a déclaré Bennett.

Les notes ne sont pas simplement jouées par un piano ou un marimba. Bennett a déclaré que les sons sont « sculptés numériquement » et conçus pour ne pas évoquer un instrument de musique. De cette façon, ils sont moins susceptibles d’avoir des associations négatives dans diverses cultures à travers le monde, a-t-il déclaré.

Rappel de calendrier

Quatre notes ascendantes rapides vous permettent de savoir qu’un événement est à venir. L’arrangement est beaucoup plus simple que le prédécesseur à sept notes, que Bennett a décrit comme ayant un début, un milieu et une fin clairs.

Après l’arrivée de Windows 10 en 2015, les gens l’ont utilisé dans les écoles et les bureaux, où le bruit de fond pouvait assourdir une partie du son du rappel de calendrier. Ensuite, la pandémie de coronavirus a forcé les travailleurs, les enseignants et les étudiants à rester à la maison, où il pourrait y avoir moins de distractions. Le nouveau son demande moins d’attention dans ces environnements.

Notification de courrier de bureau

Lorsque vous recevez un e-mail dans Windows 11, vous entendez trois notes rapides descendant. La nouvelle version est légèrement plus rapide – celle de Windows 10 incluait quatre notes et soutenue un instant à la fin – et enregistre une hauteur de ton plus basse.

Il s’agit plus d’un geste, qui rappelle un courrier arrivant dans une boîte de réception, et moins d’un extrait de voix. “Je l’ai lu comme un “message pour vous””, a déclaré Bennett.

Connexion de l’appareil, Déconnexion de l’appareil, Échec de la connexion de l’appareil

Ces domaines de la prochaine génération de Windows renvoient aux effets dépouillés qui sont apparus dans Windows Vista et sont restés disponibles dans Windows 7, a déclaré Bennett. Chaque fois que vous branchez une souris, un joystick ou un autre périphérique sur un port USB, ou que vous le retirez, ou que l’ordinateur ne reconnaît pas l’appareil, ces systèmes d’exploitation des années 2000 font deux bruits gutturaux abrégés.

Windows 10 s’est un peu éloigné de ce concept avec des notes supplémentaires et des mélodies variées. Chacun des sons de Windows 11 reprend l’idée de deux notes simples, quoique de manière plus conviviale que leurs prédécesseurs des années 2000.

Une tonalité ascendante indique que la connexion a fonctionné.

Descendre signifie que vous avez réussi à débrancher.

Et deux sons impliquent une erreur, un peu comme la façon dont les parents qui parlent une variété de langues diront rapidement « uh-uh » pour avertir leurs enfants de ne pas faire quelque chose, a déclaré Bennett.

Notification de message instantané, coup de pouce de message

Les sons des événements du calendrier et des e-mails peuvent être lus fréquemment sur les PC Windows, mais les sons indiquant de nouveaux messages instantanés sont beaucoup moins fréquents, a déclaré Bennett.

Mais ils sont toujours là, et dans Windows 11, ils sont plus simples. Trois notes descendantes s’éteignent pour marquer un nouveau message, au lieu d’un bip qui monte puis descend. Le son du message Windows 10 était censé se démarquer du son du courrier pour refléter le rythme différent de la messagerie, a déclaré Bennett. Maintenant, cette distinction est plus subtile.

Le but du Message Nudge est de signaler l’arrivée d’un nouveau message via un programme que vous utilisez actuellement, mais peut-être dans une conversation différente, a déclaré Bennett. Sous Windows 11, vous entendez une note, puis une note légèrement plus basse. Il est plus court que le son net de Windows 10, ce qui équivaut à une version miniaturisée du son de notification de message instantané dans ce système d’exploitation.

Notification

Ce son, qui revient de concert avec certaines cases “système toast” sur le côté de l’écran, a également fait peau neuve. Il y a deux notes légèrement ascendantes qui sont rapprochées, au lieu de quatre notes qui montent puis descendent. Le son est plus court et la note finale n’est pas maintenue aussi longtemps.

Contrôle de compte d’utilisateur Windows

Lorsqu’un programme demande l’autorisation d’apporter des modifications à votre PC, Windows 11 affiche une boîte de dialogue bien visible sur votre écran et émet un son. Le résultat peut avoir des implications de sécurité, d’où la notification.