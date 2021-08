Microsoft fusionne les deux applications OneNote

08/08/2021 à 13:06 CEST

Au cours des 12 prochains mois, Microsoft publiera une série de mises à jour de ses applications OneNote sur Windows dans le but de créer une expérience utilisateur unique. Pour le moment, il existe deux versions totalement différentes que les utilisateurs peuvent utiliser : la Application OneNote installée avec Office et application OneNote pour Windows 10 disponible sur le Microsoft Store. Cependant, Microsoft mettra à jour l’application OneNote avec des fonctionnalités actuellement exclusives à son homologue préinstallé dans Windows 10, et donnera également au programme une nécessaire mise à jour de vos visuels.

Microsoft à l’origine J’avais l’intention de supprimer l’application OneNote lorsque celle de Windows 10 serait disponible. À la dernière minute, il a changé ses plans et a relancé l’application en 2019. Mise à jour du programme de prise de notes avec un beaucoup de nouvelles fonctionnalités et inclus avec les installations Office un an. Maintenant, le géant de la technologie dit qu’il mettra à jour OneNote avec des visuels qu’il partagera avec d’autres applications Windows dans le cadre des efforts de Microsoft pour donner à Windows 11 une apparence plus transparente. L’application OneNote fusionnée aura également accès aux dernières fonctionnalités de stylet et d’encre de Microsoft, ainsi qu’à une nouvelle option de conception d’interface utilisateur de navigation.

Ceux qui utilisent déjà l’application installée avec Office n’ont rien d’autre à faire qu’attendre le déploiement des prochaines mises à jour. Quant à ceux qui utilisent OneNote pour Windows 10, Microsoft leur enverra une invitation dans l’application pour passer à l’autre application une fois qu’elle sera prête.