Microsoft introduit un cheval de Troie sur ses consoles Xbox | Jeux

Le cloud gaming arrive sur les consoles Xbox, un paradoxe étant donné qu’elles disposent de suffisamment de matériel pour exécuter ces jeux localement. Que recherche Microsoft avec ce mouvement ?

Ce n’est pas un secret que jeu de nuage aspire, tôt ou tard, à retirer les consoles et les jeux sur PC, comme Netflix et compagnie ont presque éteint le marché des DVD ou Blu-ray.

La proposition est sensée comme moyen de jouer à des jeux vidéo PC ou Xbox sur du matériel qui n’a pas le pouvoir de le faire, ou utilisez un autre matériel et un système d’exploitation différent, comme un téléphone portable, une tablette, un téléviseur, un ancien PC, etc.

Microsoft a annoncé aujourd’hui à la Gamescom, dont vous pouvez suivre la présentation de nouveaux jeux sur HobbyConsoles, que Xbox Cloud Gaming arrive sur les consoles Xbox One et Xbox Series S/X à la fin de l’année. Mais voici une différence importante : une Xbox Series X (Review) a suffisamment de puissance pour exécuter tous les jeux en mode local, la plupart en 4K. Quel est l’intérêt ?

Tout d’abord, il faut préciser que le cloud play ne sera disponible que sur votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate, que vous devez payer séparément et qui comprend environ 100 jeux. Par conséquent, au moins dans un premier temps, l’intégralité du catalogue Xbox ne sera pas disponible.

Une autre différence est que les jeux cloud fonctionneront à 1080p et 60fps, tandis que si vous les installez en mode local, vous pourrez jouer en 4K dans les jeux qui le permettent.

L’idée de Microsoft est que les utilisateurs peuvent tester des jeux dans le cloud avant de décider si vous voulez les télécharger et les installer.

Il permettra également économiser de l’espace sur le disque dur, car vous pouvez jouer aux jeux complets dans le cloud, instantanément et sans prendre de place.

C’est certainement une fonctionnalité intéressante qui sera bien accueillie par les joueurs. Mais il est facile de voir quelles sont les intentions à long terme : tester la stabilité et les performances de xCloud et former les joueurs à jouer dans le cloud, plutôt qu’en mode local.

Les entreprises ont intérêt à se passer de consoles ou de matériel local : les coûts sont économisés dans leur fabrication et leur distribution, et les joueurs n’ont pas à dépenser 400 ou 500 euros pour une console, bien plus pour un PC gamer. Il leur est donc plus facile de s’abonner.

Mais en même temps, les entreprises avoir tout le pouvoir sur les joueurs, car ce sont eux qui possèdent les jeux, et vous ne pouvez jouer que tant que vous payez l’abonnement. Si vous ne payez pas, vous ne pouvez rien jouer.

On verra quel est l’avenir qui s’impose. Microsoft continue de faire valoir qu’il ne veut pas retirer les consoles, mais pour apporter des jeux vidéo à des personnes qui n’ont pas de PC de jeu ou de console.

Sera-ce vraiment comme ça, ou y aura-t-il quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec les séries, qui sont déjà impossibles à acheter physiquement, et vous ne pouvez les regarder qu’en payant un abonnement ?