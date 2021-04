Microsoft lance la version bêta de Xbox Cloud Gaming pour PC

Le géant du logiciel et de la technologie Microsoft entame une phase de test pour son service Xbox Cloud Gaming sur de nouvelles plates-formes.

Dans un article sur son site Web, la société a révélé qu’aujourd’hui (20 avril) elle envoyait des invitations aux personnes qui s’abonnent à Xbox Game Pass Ultimate pour tester le service de streaming sur PC et appareils iOS. Les utilisateurs pourront jouer à plus de 100 jeux à partir du Xbox Game Pass via le navigateur Edge de Microsoft, Google Chrome ou Safari d’Apple. Auparavant, le service n’était disponible que sur les appareils mobiles Android.

«Offrir des jeux dans le cloud via le navigateur et disposer d’une page de destination universelle simplifiée présente une excellente opportunité de rendre le jeu dans le cloud accessible à plus de joueurs dans plus d’endroits au fil du temps», a écrit Catherine Gluckstein, vice-présidente et chef de produit du service de streaming Xbox.

En décembre dernier, Microsoft a annoncé qu’il testerait Xbox Cloud Gaming pour PC en 2021, tandis qu’au début de 2021, des rapports ont commencé à apparaître selon lesquels la société testait le streaming xCloud via des navigateurs.

La firme cherche également à augmenter la fidélité graphique de son service de streaming; auparavant, il n’était disponible qu’en résolution 720p – mais n’était disponible que sur les appareils mobiles – mais cible désormais les images HD.

Le service de streaming de jeux de Microsoft a été déployé en septembre 2020, les utilisateurs abonnés à Xbox Game Pass Ultimate le recevant dans le cadre de cette offre.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72113/microsoft-rolls-out-xbox-cloud-gaming-beta-for-pc/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));