Microsoft lance l’application Xbox TV et la clé de diffusion autonome xCloud

Microsoft travaille en collaboration avec les fabricants de téléviseurs pour développer une application Xbox qui devrait sortir prochainement. La société prévoit d’apporter le service Xbox Game Pass aux téléviseurs via sa technologie de diffusion en continu xCloud, qui ouvrira davantage de moyens d’accéder aux jeux Xbox. Les jeux Xbox seront ainsi disponibles sous forme d’application sur les téléviseurs et avec la clé de streaming propre à Microsoft.

Liz Hamren, responsable des expériences et des plates-formes de jeu chez Microsoft, a déclaré que la société travaillait avec des fabricants mondiaux de téléviseurs pour permettre l’expérience Game Pass dans les téléviseurs connectés à Internet. Hamren a ajouté qu’après la mise en œuvre de la décision, les utilisateurs n’auront besoin que d’une manette pour jouer.

Hamren a également confirmé les plans de la société pour lancer son propre bâton de streaming. Hamren a déclaré que la société développait ses appareils de streaming autonomes pouvant être branchés sur un téléviseur ou un moniteur. Il a également déclaré que, à condition que les utilisateurs disposent d’une connexion Internet solide et stable, ils pourraient utiliser l’expérience de streaming Xbox.

Cependant, Hamren a refusé de divulguer les détails du projet de la société de lancer l'application Xbox disponible à la télévision. La société a également refusé de partager quels fabricants de téléviseurs sont en contact avec la société concernant l'application Xbox. La dernière initiative du géant américain du logiciel est considérée comme faisant partie de son plan de jeu pour étendre ses services d'abonnement disponibles au-delà des téléphones et des consoles Xbox. Plus tôt, le chef de Xbox, Phil Spencer, avait fait allusion à une application Xbox qui fonctionne à la télévision dans ses commentaires l'année dernière. Spencer avait alors également déclaré qu'il attendait le lancement de l'application Xbox dans les 12 prochains mois.

