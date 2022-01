Microsoft lance le modèle Surface Pro X WiFi uniquement en Inde ; Vérifier le prix et la disponibilité

L’appareil dispose également de deux micros de studio à champ lointain et de haut-parleurs optimisés, en plus de deux ports USB Type-C et d’un Surflink magnétique dédié et d’un port USB Type-A supplémentaire.

Microsoft a annoncé aujourd’hui le lancement de sa dernière Surface Pro X 2021 avec WiFi avec des processeurs Microsoft sur mesure en Inde. L’appareil sera disponible chez tous les principaux détaillants en ligne et hors ligne.

Le géant américain de la technologie a lancé le modèle Surface Pro X WiFi en septembre en tant que dernière tablette basée sur Windows 11. Le WiFi Surface Pro X mis à jour conserve l’écran 13 pouces du modèle LTE et est livré avec une caméra HD 1080p frontale de 5 mégapixels qui peut s’adapter automatiquement aux conditions d’éclairage. Propulsé par l’intelligence artificielle, Microsoft a affirmé que l’appareil offrirait des performances améliorées.

Bhaskar Basu, responsable pays de Microsoft Inde – Appareils (Surface) Bhaskar Basu a déclaré : « Nous sommes ravis d’élargir notre portefeuille d’appareils Microsoft avec l’ajout de la nouvelle Surface Pro X avec WiFi intégré. »

Lire aussi | Les consoles de jeu Microsoft les plus vendues pour la Xbox Series S/X ; L’entreprise affirme que la pénurie mondiale de puces a affecté les ventes

« Ce nouveau modèle rassemble le design fin et élégant associé au Pro X ainsi qu’une autonomie d’une journée à son prix d’entrée le plus abordable à ce jour, offrant des options plus flexibles à nos clients. »

MICROSOFT SURFACE PRO X INDE PRIX, DISPONIBILITÉ

Le Microsoft Surface Pro WiFi uniquement est disponible en finition platine et plusieurs configurations différentes.

Dans la gamme Surface for Business, le modèle est alimenté par le processeur Microsoft SQ1 avec une configuration de 8 Go + 128 Go et est proposé au prix de Rs 94 599. Le modèle 8 Go + 256 Go se vendra à Rs 113 299. La Surface Pro X alimentée par Microsoft SQ2 a été proposée au prix de Rs 131 799 pour la variante 16 Go + 256 Go et Rs 150 499 pour la combinaison de stockage 16 Go + 512 Go.

Lire aussi | Il est peu probable que l’Apple Watch Series 8 soit lancée avec un capteur de température corporelle

Pour les particuliers, la Surface Pro X alimentée par Microsoft SQ1 a été proposée au prix de Rs 93 999 pour le modèle 8 Go + 128 Go. Microsoft vendra séparément le Signature Type Cover et le clavier Surface Pro

SPÉCIFICATIONS MICROSOFT SURFACE PRO X

Le nouveau Microsoft Surface Pro X fonctionne sous Windows 11. Son écran PixelSense de 13 pouces a une résolution de 2 880 × 1 920 pixels, tandis que l’appareil est alimenté par un processeur Microsoft SQ1/Microsoft SQ2 octa-core développé conjointement avec Qualcomm. Le processeur est couplé avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 512 Go de stockage SSD. Il sera associé au GPU Microsoft SQ 1 Adreno 685 ou au GPU Microsoft SQ 2 Adreno 690 pour les graphiques, selon la configuration.

Microsoft a affirmé que la Surface Pro X, en plus d’être la plus fine, est l’appareil Surface 13 pouces le plus abordable.

« Avec Windows 11 et l’émulation 64 bits intégrée, plus d’applications que jamais sont à portée de main. Des applications comme Microsoft Teams et Office sont optimisées pour ARM, tout comme d’autres applications comme Adobe Photoshop et Lightroom », a déclaré Microsoft dans un communiqué.

L’appareil dispose également de deux micros de studio à champ lointain et de haut-parleurs optimisés, en plus de deux ports USB Type-C et d’un Surflink magnétique dédié et d’un port USB Type-A supplémentaire.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.