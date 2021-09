Microsoft lance le studio pour ordinateur portable Surface de type clavier magique et le smartphone pliable Surface Duo 2

Microsoft a annoncé aujourd’hui plusieurs nouveaux ajouts à sa gamme Surface, introduisant un Surface Laptop haut de gamme mis à jour et une version révisée de son smartphone pliable Surface Duo.

Le Surface Laptop Studio est la « Surface la plus puissante » de Microsoft à ce jour, et il remplace la gamme d’ordinateurs portables Surface Book. Plutôt qu’un écran amovible comme les modèles précédents, Microsoft a adopté un design qui ressemble assez au Magic Keyboard d’Apple. L’écran de 14,4 pouces se soulève et peut être tiré vers l’avant en mode tablette.



Il existe en fait trois modes au total : ordinateur portable, scène et studio. L’ordinateur portable ressemble à un ordinateur portable standard, tandis que la scène est un mode de niveau intermédiaire qui permet de tirer l’écran vers l’avant à un angle pour jouer et regarder des films, et le studio, qui est un mode tablette complet avec l’écran replié complètement.

À l’intérieur, il y a un processeur Intel Core i5 ou Core i7 de 11e génération et une carte graphique Intel Iris Xe ou une carte graphique Nvidia RTX 3050 Ti. Il prend en charge 16 à 32 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage, plus des taux de rafraîchissement de 120 Hz, et il fonctionne avec le nouveau Surface Slim Pen 2. Le prix commence à 1 600 $.

L’autre grande annonce de Microsoft était la Surface Duo 2, une version mise à jour du smartphone pliable Surface Duo. Le nouveau modèle, qui est légèrement plus grand à 8,3 pouces déplié, ajoute une connectivité 5G pour l’aligner sur les smartphones concurrents, et il comprend désormais un système de caméra arrière avec des objectifs larges, ultra larges et téléobjectifs.



Le Surface Duo 2 est équipé de la puce Snapdragon 888 la plus rapide de Qualcomm, et il continue de présenter le même design que le modèle précédent avec une charnière proéminente qui n’est pas cachée sous l’écran. Le prix du Surface Duo 2 commence à 1 499 $.



Microsoft a également actualisé la gamme Surface Pro avec la Surface Pro 8, qui bénéficie d’une puce 2 fois plus rapide, de la prise en charge de Surface Slim Pen 2, d’un écran plus grand de 13 pouces, de taux de rafraîchissement de 120 Hz, de Thunderbolt 4 et d’une technologie de caméra améliorée. Le prix commence à 1 100 $. Des mises à jour mineures ont également été apportées à la Surface Go 3 et à la Surface Pro X, les options les plus abordables de Microsoft.

Vous trouverez plus d’informations sur les annonces de Microsoft sur le site Web de Microsoft et de nombreux appareils peuvent être commandés à partir d’aujourd’hui.