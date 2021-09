Microsoft lance le Surface Duo 2, un appareil à double écran que vous voudrez vraiment acheter

Que souhaitez-vous savoir

Microsoft a annoncé le nouveau Surface Duo 2 lors d’un événement de lancement mercredi. L’appareil dispose d’un chipset moderne, d’une connectivité 5G et d’une nouvelle barre de regard pour afficher des notifications lorsque l’appareil est fermé. Les couleurs disponibles incluent le blanc glacier et le noir obsidienne, et le Surface Duo 2 est disponible en précommande dès maintenant pour 1 500 $.

Microsoft a finalement dévoilé le nouveau Surface Duo 2, le smartphone Android à double écran de deuxième génération de la société, lors d’un événement de lancement mercredi. Le Duo 2 faisait partie des nombreux nouveaux appareils Surface annoncés par Microsoft lors de l’événement.

Source : Daniel Rubino / Android Central

Alors que le Surface Duo original n’était pas exactement à la hauteur du battage médiatique, Microsoft semble déterminé à remédier à ces lacunes avec la suite. Alors que la conception est essentiellement inchangée par rapport à l’original, la différence la plus notable peut être vue sur le châssis extérieur ; le Surface Duo 2 est équipé d’une configuration à triple caméra arrière.

Il comprend un capteur principal de 12 MP, un téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 2X et un appareil photo ultra-large de 16 MP, ainsi qu’un capteur de temps de vol (ToF). Cela peut sembler un peu dérisoire par rapport à certains des meilleurs téléphones Android du marché, mais c’est un énorme pas en avant par rapport à l’absence de caméras arrière et au malheureux capteur 11MP sur l’original. En parlant de cela, cette caméra frontale a reçu une légère mise à niveau vers 12MP.

À l’intérieur, l’appareil dispose de deux écrans PixelSense AMOLED de 5,8 pouces qui se “combinent” pour fournir un écran PixelSense Fusion de 8,3 pouces 2688×1892 avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz. Semblables au premier modèle, ces écrans peuvent être utilisés en tandem ou séparément pour le multitâche et dans diverses configurations. Microsoft a même équipé les écrans d’une nouvelle astuce appelée Glance Bar qui leur permet d’afficher des notifications lorsque le Surface Duo 2 est fermé, grâce à la légère courbe au bout de chaque panneau.

Bien que cela ne compense pas nécessairement l’absence d’un écran externe comme celui que l’on trouve sur les meilleurs téléphones pliables de Samsung, c’est un pas dans la bonne direction et un bon moyen de contourner un troisième panneau sur le châssis de 5,5 mm. Les utilisateurs doivent être heureux de savoir que les écrans intérieurs sont également recouverts de Gorilla Glass Victus pour une durabilité accrue.

Il y a aussi quelques améliorations notables en interne. Le Surface Duo 2 est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 888, qui voit Microsoft équiper son pliable d’un chipset moderne au lieu de se contenter du modèle de l’année précédente comme cela a été fait avec le Duo d’origine. Cela signifie également qu’il bénéficie d’une connectivité 5G, avec prise en charge à la fois des sub-6 et des mmWave, au moins aux États-Unis.

Les autres améliorations notables incluent le Wi-Fi 6, le NFC et les haut-parleurs stéréo. La capacité de la batterie est passée à 4449 mAh pour une « autonomie d’une journée » avec une charge légèrement plus rapide à 23 W, bien que vous ne trouviez pas de chargeur dans la boîte. La RAM a également été augmentée à 8 Go, ce qui devrait mieux gérer le multitâche et les jeux, et il existe désormais une option de stockage de 512 Go.

Source : Daniel Rubino / Android Central

Alors avec toutes ces améliorations, que manque-t-il ? Pour autant que nous puissions en juger, Microsoft n’a fait mention d’aucune classification IP officielle, ce qui est regrettable compte tenu du travail effectué par Samsung pour rendre le Galaxy Z Fold 3 plus durable à cet égard.

Le Surface Duo 2 est disponible dans le même blanc glacier que son prédécesseur et dans un nouveau noir obsidienne. Il est disponible en précommande dès maintenant et se vend dans certains pays pour 1 500 $. Il sera livré le 21 octobre avec Android 11, bien que, espérons-le, il obtiendra Android 12 le plus tôt possible.

Microsoft a également annoncé le nouveau Surface Slim Pen 2 qui peut être utilisé avec le Surface Duo 2 et se fixe magnétiquement grâce à un nouvel étui pare-chocs. Lorsqu’il est attaché, le Duo 2 chargera le stylet sans fil.

Doublez le plaisir

Microsoft Surface Duo 2

Le multitâche simplifié

Le nouveau Surface Duo 2 est le dernier appareil Android à double écran de Microsoft, avec de nombreuses mises à niveau comme une nouvelle puce 5G, des haut-parleurs stéréo, plus d’appareils photo et un moyen sympa de consulter les notifications lorsque l’appareil est fermé. Le Microsoft Duo 2 pourrait bien être le meilleur moyen d’effectuer plusieurs tâches à la fois.