Microsoft lance Surface Laptop 4 dans une gamme de configurations avec les processeurs Intel et AMD

Le Surface Laptop 4 est disponible à la commande aujourd’hui sur certains marchés.

Microsoft a lancé mardi Surface Laptop 4 avec de grands changements à l’intérieur tout en conservant tout le reste, comme l’année dernière. La plus grande mise à jour est que Microsoft offre plus de choix. Vous pouvez choisir d’acheter un Surface Laptop 4 avec les derniers processeurs Intel de 11e génération ou vous pouvez opter pour une version avec les processeurs de la série Ryzen 4000 d’AMD. Les modèles 13,5 et 15 pouces vous offrent cette flexibilité.

À la suite de cette mise à niveau matérielle, Microsoft promet jusqu’à 70% de performances par rapport au Surface Laptop 3 – et jusqu’à 19 heures d’autonomie de la batterie.

Plus précisément, le Surface Laptop 4 de 13,5 pouces alimenté par Intel est évalué pendant 17 heures, tandis que le modèle de 15 pouces peut durer jusqu’à 16,5 heures avec une seule charge. Le modèle 13,5 pouces alimenté par AMD est conçu pour offrir jusqu’à 19 heures d’autonomie, tandis que la version 15 pouces peut durer jusqu’à 17,5 heures. Outre ces performances générales et les gains de batterie, le Surface Laptop 4 est également conçu pour certains jeux occasionnels avec la version Intel contenant des graphiques Iris Xe et la version AMD contenant des graphiques Radeon.

Microsoft promet jusqu’à 70% d’augmentation des performances.

Le reste des spécifications et la conception restent les mêmes. La sélection du port est également en cours et bien qu’il soit agréable que Microsoft reste fidèle à l’USB-A et à la prise casque (plus le SSD M.2 NVMe amovible), c’est dommage qu’il n’y ait toujours pas de support Thunderbolt.

Le Surface Laptop 4 de 13,5 pouces basé sur AMD commence à 999 $ (environ Rs 75197). Celui-ci dispose d’un processeur AMD Ryzen 5 4680U associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Surface Laptop 4 de 13,5 pouces basé sur Intel commence quant à lui à 1299 $ (environ 97 779 Rs). Celui-ci dispose d’un processeur Core i5 1135G7 de 11e génération associé à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Surface Laptop 4 de 15 pouces basé sur AMD commence à 1299 $ (environ 97779 Rs). Celui-ci dispose d’un processeur AMD Ryzen 7 4980U associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le Surface Laptop 4 de 15 pouces basé sur Intel commence quant à lui à 1799 $ (environ 1,35416 Rs). Celui-ci dispose d’un processeur Core i7 1185G7 de 11e génération associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le Surface Laptop 4 est disponible à la commande aujourd’hui dans certains marchés, notamment les États-Unis, le Canada et le Japon, avec une livraison à partir du 15 avril. Microsoft annoncera une disponibilité supplémentaire sur le marché dans les semaines à venir.

