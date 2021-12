Microsoft lance un programme de compétences en cybersécurité en Inde ; vise à former plus de 1 lakh de personnes d’ici 2022

Le programme soutiendra les apprenants de tous les niveaux, qu’ils soient débutants ou avancés.

Microsoft a officiellement annoncé mardi un programme de compétences en cybersécurité en Inde. Le cours a été conçu en gardant à l’esprit le fait que l’adoption du numérique est en expansion, en particulier à la suite de la pandémie de coronavirus, et pour cette raison, le paysage de la cybersécurité a également considérablement évolué. Cela a entraîné une augmentation de la demande de professionnels qualifiés en cybersécurité, a déclaré le géant de la technologie dans un communiqué. Selon Microsoft, il s’agit d’un programme de compétences en cybersécurité unique en son genre, et la société vise à former plus d’un lakh de personnes en Inde d’ici l’année prochaine.

Avec ce programme, l’entreprise vise à fournir aux apprenants une expérience pratique dans les domaines de la sécurité, de la conformité ainsi que de l’identité, afin qu’ils puissent comprendre et apprendre les fondamentaux.

Détails du programme de compétences en cybersécurité Microsoft

Donnant des détails sur le cours, Microsoft a déclaré dans le communiqué : « Microsoft a introduit quatre nouvelles certifications de sécurité, de conformité et d’identité, dont la certification accréditée pour Fundamentals sera offerte gratuitement à toute personne qui suit la formation associée via ce initiative. » Les cours ont été lancés en collaboration avec des partenaires tels que Cloudthat, Koenig, RPS et Synergetics Learning. Le programme soutiendra les apprenants de tous les niveaux, qu’ils soient débutants ou avancés.

Le cours ainsi que le partenariat font partie de l’initiative mondiale de compétences de Redmond, dans le cadre de laquelle la société vise à former 25 millions ou 2,5 millions de personnes à travers le monde à diverses compétences numériques. En Inde, plus de 30 millions de personnes ont déjà acquis de nouvelles compétences grâce à cette initiative, a indiqué la société.

Pour s’inscrire à ce programme, les apprenants intéressés doivent se rendre sur le site Web de l’India Skilling Initiative de Microsoft, sur lequel ils doivent accéder à l’onglet Compétences en sécurité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.