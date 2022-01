Tous les nouveaux enregistrements expireront automatiquement après 60 jours d’enregistrement si aucune mesure n’est prise.

Microsoft a enfin déployé une fonctionnalité très attendue qui peut supprimer automatiquement les enregistrements Microsoft Teams stockés dans SharePoint ou OneDrive après une période prédéfinie.

Le géant américain de la technologie a signalé la fonctionnalité dans ses mises à jour de décembre pour la plate-forme, y compris le cryptage des appels de bout en bout et les correctifs pour un problème entre Android et Teams qui a provoqué le blocage de certains appareils après un appel d’urgence.

La fonction d’expiration automatique, qui sera activée par défaut, peut être désactivée par les administrateurs. Tous les nouveaux enregistrements expireront automatiquement après 60 jours d’enregistrement si aucune mesure n’est prise. Microsoft a déclaré dans un article de blog qu’il avait accéléré le déploiement « en raison des demandes écrasantes des clients ».

« Tous les enregistrements de réunion Teams (TMR) nouvellement créés auront une expiration par défaut de 60 jours », a déclaré Microsoft dans un document d’assistance.

« Ceci est activé par défaut pour tous les locataires. Cela signifie que par défaut, toutes les TMR créées après l’activation de cette fonctionnalité seront supprimées 60 jours après leur date de création.

Les administrateurs devront également configurer les réunions pour qu’elles n’expirent jamais automatiquement dans le centre d’administration ou via les commandes PowerShell. Microsoft a décrit la fonctionnalité comme un « mécanisme d’entretien ménager léger pour réduire l’encombrement du stockage ». Chaque heure d’enregistrement peut consommer environ 400 Mo de stockage cloud en moyenne. Microsoft a constaté que 99% des enregistrements ne sont pas regardés après 60 jours chez tous les clients.

« Nous pensons que presque tous les clients bénéficieront de la charge de stockage réduite sur leur locataire en supprimant les enregistrements qui ne seront probablement plus regardés après 60 jours », a déclaré Microsoft dans le document de support.

« Notre objectif est de fournir une expérience aussi propre que possible à tous les clients par défaut. »

Les utilisateurs finaux peuvent également modifier la date d’expiration des enregistrements qu’ils sont autorisés à modifier/supprimer à partir du volet des détails du fichier dans SharePoint ou OneDrive.

La fonctionnalité n’aura pas d’impact sur les enregistrements de réunion stockés dans Microsoft Stream, mais affectera les enregistrements stockés dans le nouveau Stream basé sur SharePoint et OneDrive.

Microsoft a également déclaré que la fonctionnalité n’était disponible que pour les enregistrements créés par le service Teams dans SharePoint et OneDrive et non pour les autres types de fichiers.

