Microsoft lance Windows 365 basé sur le cloud

Microsoft a officiellement lancé Windows 365, qui est essentiellement un ordinateur que vous exécutez dans le cloud. L’avantage de cela serait la possibilité d’exécuter une machine Windows entièrement alimentée à partir d’un PC, d’un téléphone ou d’une tablette de bas niveau. Le service ne sera ouvert qu’aux entreprises dans un premier temps, et Microsoft n’a pas mentionné son coût.

Nous l’avons tous entendu un million de fois : l’avenir de l’informatique est dans le cloud. Bien que nous ayons vu de nombreux services cloud tenir cette promesse, nous n’avons pas encore vu ce à quoi nous nous attendions depuis toujours : une version de Windows basée sur le cloud.

Malheureusement, Microsoft maintient le service verrouillé pour les entreprises pour le moment. Les propriétaires d’entreprise auront la possibilité de payer des frais mensuels par utilisateur, permettant aux employés d’accéder à une version virtuelle de Windows. Les employés pouvaient y accéder à partir de toutes sortes d’appareils, y compris des ordinateurs portables à faible consommation, des tablettes et même des téléphones.

Ce n’est pas très différent de Google Stadia ou du Xbox Cloud Gaming de Microsoft. C’est juste qu’au lieu de jouer, votre connexion est axée sur la productivité.

Cependant, Microsoft n’a pas divulgué beaucoup d’autres informations que nous aimerions savoir. Les prix, les spécifications virtualisées, les résolutions prises en charge et d’autres détails sont encore inconnus. Cependant, le fait que Windows 365 ait un nom et une date de sortie nous assure que nous trouverons bientôt plus d’informations, y compris, espérons-le, quand les non-professionnels pourront l’utiliser.