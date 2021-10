Microsoft lancera Office 2021 pour Mac le 5 octobre

Microsoft a annoncé la sortie de Microsoft 365, son abonnement à ses services. L’Office 2021 autonome sera également disponible pour PC et Mac. Les deux arriveront le 5 octobre.

Microsoft Office 2021

La société affirme qu’Office 2021 inclura de nombreuses fonctionnalités de collaboration trouvées dans Microsoft 365. Celles-ci incluent :

Avec la co-création en temps réel, vous pouvez travailler avec d’autres personnes dans le même document en même temps. Il n’est pas nécessaire d’envoyer des notes ou des e-mails supplémentaires, car tout le monde sera averti lorsqu’un fichier est mis à jour. Avec Microsoft Teams, il est plus facile de se connecter avec tout le monde dans votre vie afin que vous puissiez planifier et gérer les tâches, grandes et petites, ensemble. Discutez et passez des appels vidéo avec n’importe qui, rencontrez-vous virtuellement dans un café ou un salon familial, attribuez des tâches pour aider aux tâches ménagères à la maison, créez et répondez à des sondages, et bien plus encore, sans jamais quitter l’application.

De plus, dans Office 2021, vous trouverez de nouveaux outils d’encrage, des types de données, des fonctions, des outils de traduction et d’édition, des animations graphiques, des fonctionnalités de facilité d’utilisation, etc.