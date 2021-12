Microsoft mène une levée de fonds de 27 millions de dollars pour Palm NFT Studio

La branche capital-risque de Microsoft mène un pari de 27 millions de dollars sur le studio NFT Palm.

L’augmentation sera principalement utilisée pour faire évoluer les opérations de l’entreprise avec un grand nombre de nouvelles recrues, a déclaré un représentant du studio à CoinDesk.

Palm travaille avec des entreprises et des marques pour les aider à créer des projets NFT, en utilisant Ethereum en backend. C’est exactement le type de service blockchain dans lequel Microsoft et son M12 Venture Fund voient le potentiel – au niveau de l’entreprise.

« Nous nous concentrons sur le B2B à un stade précoce », a déclaré le directeur général de M12, Matt Goldstein, à CoinDesk dans une interview. « Quand on regarde [Palm’s] pipeline, ce sont les marques de médias et les marques d’art et les marques de contenu. Et ce sont les relations qui, selon nous, sont les mieux placées pour aider et soutenir la relation avec Microsoft. »

Griffin Gaming Partners, RRE, Third Kind Venture Capital, Sfermion, investissement DAO Le LAO et Warner Brothers ont également participé au tour de table, montrant les étranges coéquipiers créés par l’engouement prolongé pour le NFT cette année.

Palm a déjà collaboré avec de grands noms, dont la collection NFT « Space Jam 2 » et un projet NFT avec DC de base de la bande dessinée pour son événement DC Fandome 2021.

Alors que le climat NFT actuel valorise la rareté et l’exclusivité, Dan Heyman, PDG de Palm, considère la valeur des NFT comme un moyen pour les marques de créer une communauté au sein de leur public.

« D’ici trois ans, la plupart des NFT seront distribués gratuitement », a déclaré Heyman dans un communiqué de presse. « Nous assisterons à une évolution des NFT en tant qu’objets de collection exclusifs vers un engagement communautaire de masse et Palm NFT Studio dirige cette évolution. »