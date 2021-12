Microsoft met à jour OneDrive pour une synchronisation plus rapide sur les Mac Apple M1 et Windows sur Arm

Microsoft a publié une application de synchronisation OneDrive pour Windows sur Arm et les Mac M1 d’Apple pour son service de stockage basé sur le cloud. L’aperçu public de l’application OneDrive mise à jour est disponible sous forme de téléchargement par abonnement pour Windows on Arm et macOS, et permet à l’application de s’exécuter de manière native sur ces appareils.

Cela devrait améliorer les performances de l’application de synchronisation OneDrive, car le processus OneDrive ne s’exécutera plus émulé sur Windows on Arm. Le passage à 64 bits est également utile pour les utilisateurs de OneDrive avec de nombreux fichiers ou des fichiers volumineux.

Le support OneDrive de Microsoft pour les Mac M1 d’Apple et Windows on Arm intervient après que Dropbox a révélé qu’il testait sa propre application native. Dropbox est actuellement pris en charge sur les Mac M1 d’Apple via Rosetta, mais une application mise à jour arrivera l’année prochaine. « Nous avons une version interne pour la prise en charge native d’Apple M1, que nous testons actuellement et que nous nous engageons à publier au cours du premier semestre 2022 », a déclaré un porte-parole de Dropbox dans une déclaration à ..

Microsoft ne s’est pas engagé sur une date de sortie complète pour son aperçu OneDrive Arm, mais tout le monde peut l’activer à partir de l’option « obtenir les mises à jour de l’aperçu OneDrive Insider avant la publication » dans les paramètres OneDrive > à propos de la section.