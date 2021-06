Microsoft met à niveau Xbox Cloud Gaming, étend les plates-formes aux appareils PC et iOS

Certains des jeux disponibles sur le Xbox Game Pass, comme on le voit dans Google Chrome, le 28 juin. (Capture d’écran Microsoft)

Microsoft a annoncé lundi que son service Xbox Cloud Gaming, anciennement connu sous le nom de Project xCloud, s’est officiellement étendu au monde des navigateurs Web.

À partir d’aujourd’hui, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate avec des PC Windows 10 ou des téléphones ou tablettes iOS peuvent utiliser Chrome, Edge ou Safari avec le site Web officiel de Xbox pour afficher et jouer à une liste organisée de titres, y compris le tout nouveau jeu de Wizards of the Coast. Alliance noire.

Ce faisant, vous vous connectez à un centre de données Microsoft qui exécute le jeu que vous avez choisi. Il devrait démarrer rapidement, sans installation locale requise, vous pouvez donc exécuter des jeux haut de gamme sur du matériel bas de gamme et commencer à jouer en quelques minutes.

Cloud Gaming via un navigateur Web est en version bêta sur invitation uniquement sur Game Pass depuis quelques mois. À partir d’aujourd’hui, cependant, tous les abonnés Game Pass Ultimate ont accès à la version du navigateur, à condition qu’ils disposent d’un PC, d’un téléphone ou d’une tablette compatible.

Le service Xbox Cloud Gaming a fait ses débuts à la fin de 2019 sous le titre provisoire « Project xCloud », en tant qu’option supplémentaire sur invitation uniquement pour les abonnés Xbox Game Pass de niveau Ultimate. Ses tentatives ultérieures pour amener le Game Pass sur iOS via l’App Store d’Apple ont été entravées en septembre par un changement des conditions d’utilisation d’Apple, auquel Microsoft a réagi en cherchant des solutions basées sur un navigateur.

L’annonce de Microsoft a également révélé que le service Xbox Cloud Gaming utilise désormais du matériel Xbox Series X personnalisé. Les jeux diffusés à partir du cloud Xbox peuvent désormais fonctionner jusqu’à 60 FPS en résolution 1080p, avec des temps de chargement considérablement améliorés par rapport à la version du service du mois dernier.

Pour clarifier : le service Cloud Gaming fonctionne désormais avec du matériel de la série X, mais il n’est pas encore disponible pour la série X. La poignée de personnes qui ont pu acheter une série X ou S au détail n’ont pas reçu quoi que ce soit avec l’annonce d’aujourd’hui.

“Avec des milliards de PC Windows 10 actifs, d’appareils iOS et de téléphones Android, nous voulons que vous ayez de nouvelles opportunités de jouer aux jeux les plus profonds et les plus immersifs quand et où vous le souhaitez”, a écrit Catherine Gluckstein de Xbox. « En termes simples, nous apportons l’expérience Xbox directement aux appareils que vous utilisez le plus. »

Les joueurs sur le cloud peuvent utiliser la manette sans fil de la Xbox, une fois qu’elle est connectée à leurs appareils via Bluetooth, ou toute autre manette de jeu compatible de la liste officielle de Microsoft.

Environ la moitié des jeux du service peuvent également être joués avec des commandes tactiles adaptées aux mobiles. Bien que certains ne soient pas particulièrement surprenants – Slay the Spire, Tell Me Why, Dragon Quest XI – car ce ne sont pas des jeux qui nécessitent des réflexes rapides, il y a quelques choquants sur la liste comme Killer Instinct, Celeste et Gears 5. Microsoft apparemment a une grande confiance dans la fidélité de ses commandes tactiles, si elles sont compatibles avec des jeux qui récompensent au moins sinon nécessitent un degré de précision important.

J’ai pris du temps cet après-midi pour tester rapidement la nouvelle version de Xbox Cloud Gaming. Ses temps de chargement se sont accélérés autant qu’annoncé ; l’un des inconvénients du service était que le démarrage de n’importe quel jeu signifiait que vous deviez regarder l’écran de chargement de la fusée étrange pendant une longue minute ou deux avant le lancement du jeu. Maintenant, même lorsque j’ai essayé le WiFi janky, j’étais dans le jeu en quelques secondes.

Naturellement, cela n’atténue en rien les problèmes posés par le cloud gaming. C’est un consommateur de bande passante, il est extrêmement sensible au décalage et cela s’aggrave considérablement avec les jeux qui vous obligent à rester connecté à leur serveur tout en diffusant des données depuis le cloud.

Cependant, cela ouvre de nombreuses options aux abonnés du Game Pass, en particulier si vous le considérez comme un moyen “d’essayer avant d’acheter”. Juste avant le salon virtuel E3 de cette année, Microsoft a organisé une conférence de presse préenregistrée au cours de laquelle les VIP Xbox ont décrit la sélection organisée du Game Pass comme un «moteur de découverte», qui améliore réellement les ventes de tout titre inclus dans le service.

Bien que j’aie des problèmes logistiques avec le cloud gaming en général, il est indéniable que c’est un moyen rapide et pratique d’essayer quelque chose de nouveau. Cela ne peut qu’améliorer la valeur de ce qui est déjà l’une des meilleures offres dans le paysage du jeu moderne.