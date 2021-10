Microsoft met en colère la communauté open source .NET avec une décision controversée

Microsoft a passé les 10 dernières années à adopter les logiciels open source et, à plusieurs reprises, à même admettre qu’il aime Linux et la communauté open source. La Linux Foundation a même félicité Microsoft pour sa collaboration avec la communauté open source après que la société a rejoint la fondation il y a près de cinq ans. Toute cette bonne volonté pourrait être sur le point de s’effondrer, grâce à une tempête qui se prépare dans la communauté .NET – la boîte à outils de développement phare de Microsoft et le cadre logiciel de base.

Une décision commerciale controversée au sein de Microsoft a laissé beaucoup de gens remettre en question l’engagement de l’entreprise envers l’open source. De nombreuses sources chez Microsoft ont déclaré à The Verge que cela avait également mis en colère de nombreux développeurs au sein de l’entreprise, mais qu’on leur avait effectivement dit de ne pas se plaindre.

Microsoft a déclaré son amour pour Linux dans le passé.

Microsoft a discrètement supprimé une partie clé de Hot Reload dans la prochaine version de .NET 6 cette semaine, une fonctionnalité qui permet essentiellement aux développeurs d’obtenir des commentaires instantanés lorsqu’ils créent un projet et modifient le code pour voir immédiatement les résultats. C’est un argument de vente important pour le langage de programmation Dart et la boîte à outils Flutter rival de Google, et Microsoft a rattrapé son retard pour l’amener à .NET et Visual Studio.

Microsoft a décrit ses plans initiaux comme « un projet ambitieux visant à amener Hot Reload à autant de développeurs .NET que possible », mais un changement de dernière minute l’a laissé principalement limité aux développeurs Windows et Visual Studio au lieu d’être ouvert et disponible sur plusieurs plates-formes. . Microsoft a testé des versions presque finales « Release Candidate » de .NET 6 qui ont permis aux développeurs d’utiliser Hot Reload dans une variété d’environnements et de plates-formes avec dotnet watch, y compris le populaire environnement de développement Visual Studio Code. Un Release Candidate signifie généralement que Microsoft le considère prêt pour la production, complet et que les utilisateurs doivent simplement se méfier des bogues avant qu’il ne soit complètement publié.

Mais un changement de dernière minute annoncé plus tôt cette semaine signifie que Microsoft « activera la fonctionnalité de rechargement à chaud uniquement via Visual Studio 2022 afin que nous puissions nous concentrer sur la fourniture des meilleures expériences au plus grand nombre d’utilisateurs ». Dmitry Lyalin, un responsable de programme travaillant sur la fonctionnalité Hot Reload chez Microsoft, a déclaré que l’entreprise « devait établir des priorités » et a donc abandonné Hot Reload en tant que fonctionnalité de l’outil de surveillance dotnet. Un fil sur GitHub remettant en cause la suppression met en évidence la frustration de la communauté, ainsi que des commentaires sur Hacker News et le propre article de blog de Microsoft.

Désolé pour toute confusion. Pour clarifier, étant donné le nombre de scénarios sur lesquels nous travaillons, nous devions prioriser :(. Par conséquent, Hot Reload ne sera pas disponible en tant que fonctionnalité de l’outil de surveillance dotnet. Nous doublons le VS 2022 avec la prise en charge de VS4Mac à venir plus tard – Dmitry Lyalin (@LyalinDotCom) 21 octobre 2021

« C’est encore plus décevant en regardant le code source de voir que la prise en charge était d’environ 1 à 2 000 lignes de code, et que ce code a maintenant été arraché au dernier moment », déclare Phillip Carter, un ancien employé de Microsoft au sein de l’entreprise. L’équipe F#, dans un commentaire sur le billet de blog de Microsoft. « C’est un retour en arrière clair, en particulier parce que le rechargement à chaud n’a pas commencé comme étant uniquement pour Visual Studio. J’espère vraiment que ce n’est pas le début d’un modèle.

The Verge comprend que la décision de supprimer la fonctionnalité de .NET 6 a été prise par Julia Liuson, responsable de la division développeur de Microsoft. Des sources décrivent cette décision comme une décision prise par les entreprises, et il est clair que l’entreprise pensait qu’elle passerait sous le radar et ne générerait pas de réaction. Les ingénieurs de Microsoft qui ont travaillé sur .NET pendant des années avec la communauté open source se sentent trahis et craignent que cette décision n’ait des effets durables sur les efforts open source de Microsoft.

« Si vous voulez une bonne expérience de développeur, vous êtes obligé d’utiliser Visual Studio, ce qui semble aller à l’encontre de tous les efforts multiplateformes de l’équipe .NET », explique Reilly Wood, un développeur indépendant qui a initialement soulevé le problème de la suppression sur GitHub. .

La décision intervient également après des semaines de troubles au sein de la communauté .NET au sujet de l’implication de Microsoft dans la fondation .NET. La fondation a été créée en 2014 lorsque Microsoft a rendu .NET open source, et c’est censé être une organisation indépendante qui existe pour améliorer le développement de logiciels open source et la collaboration pour .NET. Un membre démissionnaire du conseil d’administration a récemment remis en question le rôle de la .NET Foundation, demandant si elle est « ici pour faire respecter la volonté de Microsoft sur .NET Open Source, ou êtes-vous ici pour aider à favoriser et à promouvoir une communauté saine ? »

Microsoft a également verrouillé et limité une pull request pour supprimer cette fonctionnalité de rechargement à chaud dans .NET 6 pour dotnet watch. Cela empêche effectivement la communauté de commenter ou de rejeter les changements de dernière minute. La communauté a maintenant soumis sa propre pull request pour annuler les modifications de Microsoft, mais il est peu probable qu’elle soit approuvée.

Une récente controverse a également conduit à la démission récente de la directrice exécutive de la Fondation .NET, Claire Novotny, et à d’autres personnes remettant en question l’indépendance de la Fondation .NET compte tenu des privilèges spéciaux de Microsoft. Cette dernière controverse .NET 6 n’améliorera pas la tempête qui se prépare dans la communauté .NET.

Nous avons contacté Microsoft au sujet des modifications de .NET 6 et de la fondation .NET, et la société n’a pas été en mesure de publier une déclaration à temps pour la publication.

Mise à jour, 17h18 HE: Article mis à jour pour clarifier les détails du verrou de demande d’extraction de Microsoft sur GitHub.