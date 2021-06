Microsoft mettra désormais automatiquement à jour votre ordinateur vers la nouvelle version de Windows 10 | La technologie

in

Microsoft forme son algorithme d’apprentissage automatique pour installer la dernière mise à jour de Windows 10 pour vous.

Si vous remplissez les conditions, il est prévu que Microsoft mettre automatiquement à jour votre PC vers Windows 10 version 21H1, une mise à jour de fonctionnalités que vous avez peut-être déjà téléchargée sur votre ordinateur, selon votre configuration.

Les Redmond ont commencé pour former vos algorithmes d’apprentissage automatique en mettant automatiquement à jour les appareils Windows 10 2004 vers Windows 10 21H1, en particulier les ordinateurs qui seraient entièrement compatibles afin qu’il n’y ait aucun problème avec ce type de mises à jour.

En 2009, les Redmonds ont annoncé qu’ils utilisaient leurs algorithmes d’apprentissage automatique pour améliorer la fiabilité de l’expérience Windows Update, évitant ainsi ce problème avec les mises à jour du système d’exploitation.

Plus précisément, dans un article de blog, Microsoft a noté que « pour faire face à la complexité des problèmes que nous devons évaluer, nous augmentons nos investissements dans les technologies d’apprentissage automatique (ML). L’apprentissage automatique nous aide à détecter les problèmes potentiels plus rapidement et nous aide à décider du meilleur moment pour mettre à jour chaque PC une fois la version de Windows disponible. »

La mise à jour des fonctionnalités 21H1 est disponible depuis le mois dernier, mais comme il s’agit d’une mise à jour échelonnée, la plupart des ordinateurs portables ne l’ont pas encore installé. On s’attend à ce qu’avec l’utilisation de cet algorithme d’apprentissage automatique, de plus en plus d’ordinateurs reçoivent la mise à jour des fonctions.

Apparemment, il s’agit d’une mise à jour facultative et vous pourriez provoquer son téléchargement si vous cliquez sur le bouton “Rechercher les mises à jour” dans Windows Update, situé dans les paramètres de votre système d’exploitation.

Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour facultative, au moins initialement, Depuis le 2 juin, le Redmond a déjà annoncé qu’il avait commencé à mettre à jour automatiquement les appareils de Windows 10 2004 à Windows 10 21H1 pour entraîner vos algorithmes de machine learning.

Cela peut être lu sur la page des notifications et problèmes connus de Windows 10 21H1 : « Nous avons également commencé la première phase de la mise en œuvre de notre formation en apprentissage automatique (ML), ciblant les appareils sous Windows 10 version 2004 pour passer automatiquement à Windows 10 version 21H1 ».

Clarifier ils limitent la disponibilité de cette mise à jour pour les prochaines semaines, donc si vous ne l’avez pas encore, ne vous inquiétez pas, car il faudrait que ce soit quand il tombe.

Microsoft travaille déjà sur la prochaine version de Windows qui sera annoncée le 24 juin, et quelques détails ont déjà été dévoilés.