Microsoft mettra officiellement fin au support de Windows 10 en 2025 – .

Selon un document d’assistance récemment mis à jour sur le site Web de Microsoft, Windows 10 Home et Windows 10 Pro seront retirés le 14 octobre 2025. Cela pourrait surprendre après que la société a affirmé que Windows 10 serait « la dernière version de Windows ». en 2015, mais nous sommes maintenant plus confiants que jamais que Windows 11 fera ses débuts cette année, probablement lors de l’événement du 24 juin où nous verrons «la prochaine génération de Windows».

Selon Thurrott, c’est la première fois que Microsoft déclare publiquement quelque chose sur la fin du support de Windows 10. On ne sait pas quand la page de support a été mise à jour, mais la société maintient une liste évolutive de produits atteignant la fin de leur cycle de vie, et le La dernière mise à jour de mars n’incluait pas Windows 10. En fait, les rapports n’ont commencé à apparaître qu’il y a trois jours.

Meilleure offre du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les prises intelligentes Kasa de TP-Link – obtenez-les pour seulement 6,07 $ chacune! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les spéculations entourant une nouvelle version de Windows ont explosé lors de la génération 2021 lorsque le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que la société serait bientôt prête à partager « l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie ». L’implication semblait certainement être qu’un suivi autonome de Windows 10 ferait ses débuts dans les semaines à venir, et peu de temps après, Microsoft a envoyé des invitations à un événement virtuel qui aura lieu le 24 juin.

Nous ne saurons pas exactement ce que Microsoft a en réserve avant le début de l’événement la semaine prochaine, mais il y a eu plusieurs indices pointant vers la conclusion la plus évidente possible. Tout d’abord, l’événement du 24 juin commence à 11h00 HE, ce qui pourrait être un clin d’œil sournois au nom de la prochaine version du système d’exploitation de Microsoft. Ensuite, nous avons vu l’image promotionnelle de l’événement (au-dessus de cet article), qui a fait briller une lumière qui ressemble au numéro 11. Enfin, il y avait une vidéo de remix slo-fi des sons de démarrage de Windows que la société a partagée la semaine dernière, et c’était exactement 11 minutes.

Soit quelqu’un chez Microsoft s’amuse à nous troller, soit Windows 11 est la prochaine génération du système d’exploitation. Cela dit, au milieu de toutes les taquineries intentionnelles, la société a également accidentellement partagé un document mentionnant « Windows Sun Valley » la semaine dernière. En octobre dernier, Windows Central a annoncé que Sun Valley apporterait « une actualisation significative de la conception à l’interface utilisateur de Windows ». Le menu Démarrer, le Centre d’action et l’Explorateur de fichiers devaient tous obtenir des conceptions modernes et des fonctionnalités améliorées.

Bien qu’il soit possible que Microsoft ait prévu de passer de Windows 10 depuis le début, il est également possible que les plans de l’entreprise aient changé au début des travaux sur Sun Valley. Le même rapport Windows Central suggérait également que Sun Valley serait lancé à l’automne 2021, et si c’est toujours le cas, nous pourrions alors obtenir une date de sortie finale lors de l’événement à la fin du mois.

Meilleure offre du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les prises intelligentes Kasa de TP-Link – obtenez-les pour seulement 6,07 $ chacune! Prix ​​catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission