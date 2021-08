Microsoft modifie les exigences du processeur pour installer Windows 11, mais la prise en charge de Mac reste incertaine

Microsoft a annoncé Windows 11 plus tôt cette année, qui comporte un certain nombre de restrictions lorsqu’il s’agit de fonctionner sur du matériel plus ancien – ou même sur des Mac. Cependant, la société a confirmé aujourd’hui certains changements dans les exigences de processeur pour Windows 11, mais la prise en charge de Mac reste incertaine.

Comme nous l’avons signalé en juin, Microsoft a défini trois exigences principales pour qu’un PC puisse exécuter Windows 11. Premièrement, il nécessite une machine avec un processeur 64 bits à 1 GHz ou plus rapide, au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. L’ordinateur a également besoin d’une carte graphique compatible DirectX 12 et de la prise en charge de TPM 2.0.

Le changement que Microsoft a annoncé aujourd’hui est lié aux exigences du processeur. Au début, la société a déclaré que seuls les processeurs introduits après 2017 pouvaient exécuter Windows 11, ce qui semble avoir bouleversé plusieurs utilisateurs qui ont encore des PC avec des processeurs plus anciens mais toujours assez performants.

Bien que Windows 11 soit toujours publié avec les mêmes recommandations, il ne nécessitera pas de processeur compatible pour la mise à niveau. Cela signifie que n’importe qui peut essayer d’installer le nouveau système d’exploitation de Microsoft sur n’importe quel PC, mais il n’est pas garanti qu’il fonctionnera.

Malheureusement pour les utilisateurs de Mac, la situation concernant la prise en charge officielle de Windows 11 via Boot Camp reste incertaine. En effet, Windows 11 nécessite également Trusted Platform Module (TPM) 2.0, qui est une couche de sécurité intégrée à la carte logique ou au micrologiciel de l’ordinateur. Apple n’a jamais proposé de support TPM sur aucun modèle de Mac, cela pourrait donc signifier que Windows 11 ne fonctionnera peut-être jamais officiellement sur un Mac.

Apple n’a jamais proposé de support pour la norme TPM 2.0 sur les Mac Intel, ce qui les rend tous incompatibles avec la dernière version de Windows. Si vous exécutez l’outil publié par Microsoft pour vérifier si votre PC dispose du matériel requis pour exécuter Windows 11, vous recevrez un message indiquant que « ce PC ne peut pas exécuter Windows 11 ».

Les utilisateurs ont déjà compris comment exécuter Windows 11 sur Mac en modifiant certains fichiers système pour contourner les contrôles TPM 2.0, mais cette solution de contournement pourrait être supprimée par Microsoft. Heureusement, il existe des alternatives plus sûres comme l’utilisation de Parallels, qui sera bientôt mise à jour pour prendre en charge la dernière version de Windows.

