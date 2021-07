Microsoft ne baisse pas les bras et les dernières rumeurs suggèrent que le renouvellement du Surface Duo serait en route | La technologie

in

Les dernières rumeurs suggèrent que le Surface Duo aurait une rénovation le plus tôt possible et Microsoft n’aurait peut-être pas changé la conception originale de ce curieux appareil.

Les téléphones pliables semblent être l’avenir et c’est la voie que suit presque toute l’industrie. Microsoft, en revanche, continue de miser sur son idée d’un appareil de type livre qui se plie en deux, mais dont les écrans sont indépendants et sont reliés par une charnière.

Le lancement de son Surface Duo a suscité plus de doutes que de bons commentaires et, la vérité est que son arrivée tardive sur le marché a fini par enfoncer les derniers clous dans son cercueil.. Et, est-ce que, le Surface Duo est une rupture avec la norme dans un secteur qui ne pardonne pas le moins du monde.

Mais il semble que Microsoft continue de maintenir l’idée que cette équipe sera, à un moment donné, quelque chose pour les masses.. La dernière fois que nous le sachions, c’est que le Surface Duo 2 serait en route et que le paradigme de cet appareil n’aurait pas changé le moins du monde.

Les fuites qui font référence au Surface Duo 2 sont plusieurs images dans lesquelles vous pouvez voir un design similaire à celui de la première version. Allez, cela implique que Microsoft ne pense pas que ce design soit défectueux et, en fait, il semble qu’il soit sérieux à ce sujet.

Le différentiel de ce nouveau Surface Duo 2 serait le module caméra arrière. Microsoft aurait conçu un module pour trois capteurs et, à première vue, ce serait un gros module qui dépasserait largement du corps de l’appareil.

Quant à ce qu’a été la façade, cela ne se voit pas dans les images qui ont été filtrées. La seule chose à laquelle on s’attend est que les cadres supérieur et inférieur sont beaucoup plus petits, car dans la génération précédente du Surface Duo, ces cadres étaient similaires à ceux d’un iPad Air de troisième génération.

Il n’y a pas beaucoup plus de détails sur cet appareil, l’intérieur est encore un mystère. Si Microsoft veut que ce produit soit intéressant, le leur est que les spécifications sont à la hauteur du haut de gamme de 2021.

Pour le moment, nous devrons attendre que Microsoft déplace l’onglet sur le tableau et présente officiellement cet appareil. Jusqu’à présent, la seule chose que nous puissions faire est de lire les rumeurs qui circulent à propos de cette curieuse équipe.