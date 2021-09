Microsoft ne veut pas que nous le soumettions à nouveau à des deepfakes | La technologie

Apple a annoncé mardi l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. La gamme apporte un certain nombre de changements notables à l’appareil phare d’Apple, notamment des encoches plus petites, des écrans plus lumineux et de meilleurs appareils photo. Mais le changement le plus utile peut aussi être le moins […] More