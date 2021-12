Microsoft ne veut pas que vous vous débarrassiez de Windows 11 : c’est ainsi qu’il vous empêche de revenir à Windows 10 | La technologie

Il semble que Microsoft ne soit pas très convaincu de son nouveau système d’exploitation ou qu’il ait très peur que les gens aient le mal du pays, puisque les utilisateurs n’ont que 10 jours pour reculer une fois qu’ils ont installé Windows 11.

Ce n’est pas nouveau, mais maintenant que Windows 11 est apparu et a commencé à toucher des millions de clients à travers le monde, nous avons pensé qu’il était préférable de vous rappeler que vous avez très peu de temps pour vous demander si vous préférez le W11 au W10 .

Comme c’est souvent le cas avec les systèmes d’exploitation Microsoft, les clients peuvent décider de revenir à l’ancien système d’exploitation après la mise à niveau, soit parce qu’ils n’aiment pas le nouveau, soit parce qu’ils ne sont pas satisfaits de la nouvelle interface, soit parce qu’ils préfèrent simplement les systèmes avec l’odeur de l’odorat.classique.

Ce qui est nouveau, c’est le temps qu’il nous faut pour reculer : seulement 10 jours.

Ceux qui sont passés de Windows 7 ou 8.1 à Windows 10 il y a 7 ans ont eu 30 jours de grâce pour tester le système d’exploitation et revenir à la version précédente s’ils ne se sentent tout simplement pas à l’aise avec le nouveau système.

En d’autres termes, Microsoft a réduit la période de grâce de restauration de 30 jours avec Windows 10 à seulement 10 jours avec Windows 11.

Une fois ce temps écoulé, lorsque vous accédez à l’écran Options de récupération (recherchez-le dans Paramètres), L’option Revenir au système d’exploitation précédent sera grisée. Et le seul moyen de revenir à Windows 10 à ce stade est de réinstaller complètement le système d’exploitation sur le PC.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Le problème évident ici est qu’en réduisant la période de restauration, ceux qui ont mis à niveau vers Windows 11 et qui étaient satisfaits au début peuvent regretter plus tard d’avoir trouvé des bogues et d’autres bogues graves. Et, au moment où ils le découvriront, il est très possible qu’ils ne puissent plus rien faire.

Donc, si vous êtes nerveux à l’idée de migrer vers Windows 11 et cette période d’essai très courte, ce que vous pouvez faire est une image de sécurité de votre installation Windows 10 avant la mise à niveau.