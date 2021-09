Microsoft ne vous demandera plus de saisir un mot de passe pour vous connecter aux comptes et aux applications

Microsoft a déclaré que chaque seconde, 579 attaques par mot de passe avaient lieu. (.)

Microsoft a annoncé que les titulaires de compte n’auraient plus besoin de mots de passe pour se connecter. Au lieu de cela, ils peuvent se connecter à leurs comptes à l’aide de Windows Hello, Microsoft Authenticator, un code de vérification ou une clé de sécurité. Le géant de la technologie étendra cette fonctionnalité à l’ensemble de la gamme d’applications Microsoft.

La société de technologie basée à Washington manipule les options de connexion sans mot de passe depuis quelques années maintenant. En 2019, la société a introduit pour la première fois l’option de connexion sans mot de passe avec Windows 10, qui permettait aux utilisateurs de remplacer leurs mots de passe par Fingerprint, Windows Hello Face ou PIN pour se connecter.

Maintenant, Microsoft a annoncé dans un article de blog que tous les utilisateurs pouvaient désormais supprimer les mots de passe de leurs comptes.

“Nous sommes censés créer des mots de passe complexes et uniques, les mémoriser et les modifier fréquemment, mais personne n’aime le faire non plus”, a écrit Vasu Jakkal, vice-président de la sécurité, de la conformité et de l’identité de Microsoft, dans le billet de blog.

“Dans un récent sondage sur Twitter de Microsoft, une personne sur cinq a déclaré qu’elle préférait accidentellement “répondre à tous” – ce qui peut être monumentalement embarrassant – plutôt que de réinitialiser un mot de passe.”

Microsoft a déclaré que chaque seconde, 579 attaques par mot de passe avaient lieu, soit 18 milliards chaque année. Deux raisons pour de telles attaques, selon Microsoft, sont la nature des hackers et la nature humaine. Jakkal a déclaré qu’il devient difficile pour les utilisateurs de créer un mot de passe suffisamment sécurisé mais aussi facile à retenir. Cela permet aux pirates de pirater facilement les mots de passe qui peuvent être faciles à retenir mais qui ne sont pas suffisamment sécurisés.

Microsoft a également tracé les étapes pour passer sans mot de passe. Pour cela, les titulaires de compte devront se connecter et se diriger vers les options de sécurité avancées. Après avoir sélectionné des options de sécurité supplémentaires, l’option de compte sans mot de passe deviendra visible. Une fois l’option activée, les utilisateurs peuvent suivre les invites à l’écran et approuver la notification de l’application Microsoft Authenticator.

Ces méthodes de connexion fonctionneront pour toute la gamme d’applications de Microsoft telles que OneDrive, Outlook, OneDrive, Microsoft Family Safety. Jakkal a mentionné dans le blog que la mise à jour serait déployée pour tous les utilisateurs dans les prochaines semaines.

