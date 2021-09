Microsoft nomme Brad Smith à la vice-présidence, prévoit un rachat d’actions de 60 milliards de dollars et fixe l’assemblée annuelle du 30 novembre

Le président de Microsoft, Brad Smith. (Photo de fichier . / Dan DeLong)

Brad Smith, le président de Microsoft qui supervise les opérations gouvernementales, juridiques et publiques de l’entreprise, a été nommé vice-président de l’entreprise, assumant un rôle exécutif supplémentaire tel qu’approuvé par le conseil d’administration.

“Cela reflète le rôle de leadership unique que Brad joue pour l’entreprise, notre conseil d’administration et moi-même, auprès des gouvernements et d’autres parties prenantes externes du monde entier”, a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans un communiqué de presse mardi annonçant la nomination. Smith continuera à rendre compte à Nadella, a déclaré la société.

Smith a pris de l’importance au sein de Microsoft et de l’industrie technologique en tant qu’avocat général de longue date de l’entreprise, ce qui a permis à l’entreprise de sortir de son ère antitrust. Depuis, il est passé à un rôle élargi représentant Microsoft sur un large éventail de questions politiques et sociétales, notamment la cybersécurité, les relations gouvernementales, l’environnement et les questions sociales.

Dans une nouvelle édition de son livre, Tools & Weapons, il prévient que des silos d’informations étroitement contrôlés sur les cyberattaques persistent parmi les agences américaines, et appelle à plus de transparence et de coopération sur la question entre les entreprises et les dirigeants gouvernementaux.

Le conseil d’administration de Microsoft a également annoncé un nouveau plan visant à racheter jusqu’à 60 milliards de dollars d’actions de la société et a déclaré un dividende trimestriel de 62 cents par action, en hausse de 11 % par rapport au trimestre précédent. La société a annoncé qu’elle tiendrait son assemblée annuelle par webdiffusion le 30 novembre.