Microsoft nomme son PDG Satya Nadella président du conseil d’administration

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors de la conférence des développeurs Microsoft Build à Seattle en mai 2019. (. File Photo / Kevin Lisota)

Microsoft a annoncé mercredi que le PDG Satya Nadella assumerait le double rôle de président du conseil d’administration de la société, en remplacement de l’administrateur indépendant John Thompson.

« Dans ce rôle, Nadella dirigera les travaux visant à établir l’ordre du jour du conseil d’administration, en s’appuyant sur sa compréhension approfondie de l’entreprise pour élever les bonnes opportunités stratégiques et identifier les risques clés et les approches d’atténuation pour l’examen du conseil », a déclaré Microsoft dans un communiqué .

L’élévation a été une élection unanime par les administrateurs indépendants du conseil. Thompson deviendra administrateur indépendant principal, un rôle qu’il occupait auparavant de 2012 à 2014. Il « conservera une autorité importante, notamment en fournissant des commentaires au nom des administrateurs indépendants sur les ordres du jour du conseil, en convoquant des réunions des administrateurs indépendants, en établissant des ordres du jour pour les sessions exécutives, et les principales évaluations de performance du PDG », a déclaré Microsoft.

Nadella, 53 ans, a rejoint Microsoft pour la première fois en 1992 et a été nommée PDG en février 2014, au moment même où le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a démissionné de ses fonctions de président du conseil d’administration.

Gates a quitté le conseil d’administration en mars dernier, 45 ans après avoir cofondé le géant du logiciel avec son ami d’enfance Paul Allen. Les retombées de l’annonce récente du divorce de Gates ont révélé qu’il avait quitté le conseil d’administration après que des allégations aient fait surface selon lesquelles il avait une relation inappropriée avec un employé.

Sous Nadella, Microsoft a retrouvé sa stature de puissance technologique, faisant la une des journaux pour les acquisitions d’entreprises telles que LinkedIn et GitHub, mettant l’accent sur l’activité de cloud computing de l’entreprise, faisant de l’accessibilité et de l’équité une plate-forme de premier plan de la culture de l’entreprise, et évitant les lois antitrust examen minutieux qui a tourmenté ses rivaux Amazon, Apple, Google et Facebook.

Microsoft est la deuxième entreprise la plus valorisée au monde derrière Apple.

“Le succès est important, mais vous devez vous rappeler que votre succès doit provenir d’un certain sens du but”, a déclaré Nadella dans une interview avec . en 2019.