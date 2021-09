Microsoft n’utilisera plus de mots de passe pour se connecter

16/09/2021 à 12:44 CEST

Microsoft a expliqué que tous ses utilisateurs pourront supprimer le mot de passe de leur compte Microsoft et utiliser d’autres méthodes pour se connecter à partir d’aujourd’hui. La société a déployé l’option pour les utilisateurs professionnels plus tôt cette année et prévoit de la supprimer entièrement mots de passe pour les comptes professionnels.Au lieu de devoir mémoriser un mot de passe ou d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, vous pourrez utiliser l’application Microsoft Authenticator, Windows Hello, une clé de sécurité SMS ou des codes envoyés par email. Vous pourrez vous connecter à des services comme Outlook, OneDrive, Microsoft Family Safety et même Xbox Series X / S sans mot de passe. Microsoft publiera l’option pour tout le monde dans les semaines à venir alors qu’il se prépare pour la sortie de Windows 11 le 5 octobre.

Une fois que vous avez installé l’application Authenticator et l’avez liée à votre compte, vous pouvez désactiver le mot de passe. Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte Microsoft, puis Options de sécurité avancées et Sécurité supplémentaire. De là, vous pouvez changer le compte en un sans mot de passe. Ensuite, suivez simplement les invites et approuvez une notification dans l’application Authenticator pour cela.

Vous pouvez réactiver le mot de passe à tout moment, mais d’autres méthodes de connexion peuvent être beaucoup plus pratiques et sécurisées. Les mots de passe pas seulement un champ de mines de cybersécuritéIls sont longs à saisir et, au mieux, lourds à utiliser. Combien de fois avons-nous oublié un mot de passe dans notre vie ?