Microsoft obtient l’approbation d’un brevet pour créer des tokens aux États-Unis

Microsoft obtient l’approbation du brevet américain par l’intermédiaire de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) le mardi 24 août. Ce brevet sera utilisé pour le développement de logiciels qui, comme indiqué, faciliteront le développement d’applications Blockchain pour ses utilisateurs. Cela sera possible en rendant plus facile et plus efficace la création de jetons pour différents registres.

Selon le brevet de Microsoft, créer et gérer des tokens est actuellement “difficile et lourd” en raison du manque de standardisation dans les différentes Blockchains.

Le brevet de Microsoft repose sur un système de grand livre distinct pour aider les utilisateurs à créer et à gérer des jetons sur différents réseaux. À la réception d’une demande de l’utilisateur, le système propose des modèles avec divers attributs et fonctions de contrôle. Ceux-ci dépendraient du type de jeton demandé, représenté à son tour dans un actif numérique ou physique.

Une fois que l’utilisateur a sélectionné le modèle souhaité, le système crée le jeton sur les réseaux désignés. Le système fournit une interface commune pour gérer les jetons, de sorte que les développeurs n’ont pas à se soucier du code spécifique de chaque jeton pour interagir avec eux.

Les modèles Microsoft Distributed Ledger incluront un large éventail de fonctions pour les utilisateurs. Ceux-ci incluront des fonctions telles que le transfert, l’extraction et la combustion de quantités de jetons. Les utilisateurs peuvent utiliser ces modèles pour créer et émettre facilement leurs propres jetons sur le marché.

Grand livre et blockchain. Ils sont égaux ?

Les concepts de Ledger et de Blockchain sont similaires, mais les deux sont différents. Le ledger repose sur un système collectif similaire à la Blockchain, mais son fonctionnement est différent. Le grand livre stocke toutes les informations sur le réseau, informations qui, lorsqu’elles sont distribuées à chaque utilisateur, sont sécurisées.

D’autre part, la Blockchain fonde sa sécurité sur la cryptographie. La plateforme crée un enregistrement sous forme de chaînes qui est directement lié aux enregistrements précédemment créés. Ainsi une base de données indélébile est créée sur le réseau.

La blockchain peut être classée comme un type de grand livre, mais tous les grands livres ne peuvent pas être classés comme une chaîne de blocs.

Capitalisation annuelle du marché des crypto-monnaies. Source : CoinMarketCap

Bien que Microsoft obtienne l’approbation du brevet, le lancement de ce service n’a pas encore été officiellement annoncé. Cependant, l’approbation du brevet américain est un grand pas pour l’entreprise et projette son intention d’entrer pleinement dans le monde de la cryptographie. Cela permettra à Microsoft de diversifier son marché et sa clientèle pour garder ses utilisateurs dans le monde entier tout en explorant de nouveaux marchés.

