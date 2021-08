Chaîne de blocs

Microsoft obtient un brevet américain pour la création d’un service de jetons cryptographiques

La principale société de technologie américaine Microsoft a obtenu un brevet lié à la blockchain pour introduire des services de jetons indépendants du grand livre. Le brevet a été délivré par l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO).

Microsoft vise à résoudre les problèmes d’interopérabilité

Le brevet permettra à Microsoft de créer un système qui facilite la création et la gestion de jetons sur plusieurs réseaux blockchain. Le système fournirait également des modèles de jetons pour décrire chaque type d’actif numérique tout en définissant ses commandes et ses fonctions.

Avec cette approche, le brevet permettrait aux développeurs d’écrire du code pour des jetons sur différentes plates-formes à la fois.

Selon l’annonce, Microsoft vise à résoudre les problèmes liés à la création de jetons pour différents registres distribués. Actuellement, il est difficile de le faire en raison du manque de standardisation entre les différentes blockchains.

Le brevet de service de jetons indépendant du grand livre semble être principalement destiné aux développeurs utilisant des plates-formes d’entreprise plutôt que des chaînes de blocs publiques. Des projets notables dans cette catégorie comme Hyperledger Fabric, Quorum, R3 Corda et Chain Core ont été mentionnés dans le brevet.

A côté de ce projet, l’intérêt de Microsoft pour l’interopérabilité se retrouve dans son implication dans la Token Taxonomy Initiative. Lancée en 2019, cette initiative est un projet de normalisation des tokens qui permet aux entreprises de créer des tokens neutres en matière de blockchain.

La question de l’interopérabilité est devenue cruciale car plusieurs projets de cryptographie sont activement impliqués dans la construction de solutions. L’un de ces projets est le réseau Oracle décentralisé Chainlink, qui a introduit son protocole d’interopérabilité inter-chaînes (CCIP) plus tôt ce mois-ci.

Le nouveau protocole vise à résoudre les problèmes de sécurité des ponts existants grâce à la bonne utilisation des primitives cryptographiques. Il introduira également un pont de jetons qui permettra aux utilisateurs de déplacer leurs jetons sur n’importe quel réseau blockchain de manière sécurisée, évolutive et rentable.

Malgré son récent succès, Microsoft attend le verdict sur un brevet de crypto mining déposé l’année dernière. Selon l’application, le géant de la technologie a l’intention de développer un système de crypto-monnaie qui permet aux individus d’exploiter la crypto-monnaie en utilisant leurs données d’activité corporelle, éliminant ainsi le besoin de machines minières spécialisées.

Les brevets Blockchain gagnent du terrain

Les demandes de brevets liées à la blockchain ont augmenté au cours des dernières années en raison de l’adoption généralisée de la technologie blockchain et des crypto-monnaies.

Selon le rapport du magazine Intellectual Asset Management publié plus tôt cette année, le groupe Ant d’Alibaba a déposé plus de 2 000 brevets de blockchain depuis 2015. Aux États-Unis, l’une des plus grandes institutions financières, la Bank of America, a annoncé qu’elle avait obtenu 227 brevets cette année, dont 8% étaient des brevets liés à la blockchain.

Cependant, IBM reste le plus grand détenteur de brevet de blockchain aux États-Unis. Plus tôt cette année, IBM s’est associé à la société parisienne IPwe pour introduire le premier marché mondial des brevets à transformer les brevets en jetons non fongibles (NFT).

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.