Microsoft Office 2021 a enfin un prix et une date de sortie

Microsoft 365 pourrait être le moyen le plus simple d’accéder à la puissante suite de productivité de Microsoft, en particulier pour les familles, les groupes d’amis et les entreprises. Mais suivre cette voie signifie s’engager dans un plan d’abonnement. Vous devrez renouveler votre forfait chaque année pour continuer à utiliser des produits tels que Word, Excel, PowerPoint, OneNote et OneDrive. L’alternative consiste à opter pour la version autonome du logiciel, qui coûte plus cher, mais pourrait vous faire économiser de l’argent à long terme. Et il se trouve que Microsoft a finalement annoncé le prix d’Office 2021, qui sortira le 5 octobre.

C’est le même jour que Microsoft publiera la version finale de Windows 11 après plusieurs mois de tests bêta. Mais Office 2021 ne sera pas exclusif à Windows. La suite logicielle est également compatible avec macOS, vous pourrez donc sécuriser votre copie la semaine prochaine, quelle que soit la plate-forme.

Microsoft a expliqué qu’Office 2021 sera disponible sur les appareils Windows 10 et Windows 11. Quant à macOS, la suite logicielle prendra en charge les trois dernières versions majeures de macOS. Office 2013 ne fonctionnera pas sur Windows 11, cependant. Cela signifie que vous devrez passer à Office 2021 si vous prévoyez de passer à la dernière version du système d’exploitation Windows.

Comme l’équivalent de Microsoft 365, Office 2021 arborera le même nouveau design Office aligné sur la nouvelle expérience de conception de Windows 11.

Structure tarifaire de Microsoft Office 2021

Microsoft a dévoilé les prix des différentes options Office 2021 qui seront disponibles pour les consommateurs la semaine prochaine. Office Famille et Étudiant 2021 coûtera 149,99 $ chacun. Ils incluent l’accès à Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Microsoft Teams.

Les petites entreprises qui souhaitent accéder aux applications de productivité de Microsoft sans abonnement peuvent acheter la version Office Famille et Petite Entreprise 2021. C’est nettement plus cher, à 249,99 $. Mais pour ce prix, vous obtenez Outlook et les droits d’utilisation des applications Office à des fins professionnelles, ainsi que toutes les fonctionnalités des versions régulières d’Office Famille et Étudiant.

En plus de révéler les informations sur les tarifs d’Office 2021, Microsoft a également passé en revue les principales fonctionnalités des mises à jour d’Office 2021 dans son annonce.

Comme Microsoft 365, les applications Office 2021 prendront en charge la collaboration entre les utilisateurs, y compris la co-création en temps réel de documents. Cela pourrait être utile à de nombreuses personnes, surtout si elles travaillent toujours ou étudient à domicile pendant la pandémie. C’est également la raison pour laquelle Microsoft ajoute Teams, avec la prise en charge du chat, des appels et de la vidéo.

Le stockage OneDrive n’est pas aussi généreux pour Office 2021 que l’offre Microsoft 365. Vous n’obtenez que 5 Go de données, mais vous pouvez toujours en acheter plus. Les comptes Microsoft 365 sont livrés avec 1 To de stockage cloud.

Comparativement, les prix de Microsoft 365 restent inchangés. Les forfaits commencent à 6,99 $ par mois pour 365 Personal et à 9,99 $ par mois pour 365 Family. Ce dernier permet à jusqu’à six personnes d’utiliser la même suite d’applications.

Si vous avez besoin de plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités d’Office 2021 et de Microsoft 365, consultez l’annonce de Microsoft et ce document de support.