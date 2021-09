Microsoft Office 2021 sortira aux côtés de Windows 11 le 5 octobre

in

Microsoft publiera Office 2021 pour le grand public à partir du 5 octobre, a annoncé la société. L’arrivée de la version améliorée de Microsoft Office correspond à la sortie de son très attendu Windows 11, qui sort le même jour.

Contrairement à Microsoft 365 basé sur le cloud qui offre une expérience de productivité, Office 2021 sera un achat unique offrant des applications Office pour un ordinateur pour un prix initial.

La société basée à Washington a également annoncé le Microsoft Office Long Term Servicing Channel (LTSC) pour macOS et Windows. Microsoft Office LTSC — la version centrée sur l’entreprise d’Office 2021 — sera disponible pour les clients commerciaux et gouvernementaux.

Dans un article de blog publié jeudi, Microsoft a annoncé la date de sortie d’Office 2021 et d’Office LTSC, qui est disponible pour les tests depuis avril.

« Office LTSC est conçu pour des scénarios spécifiques : appareils réglementés qui ne peuvent pas accepter les mises à jour de fonctionnalités, appareils de contrôle de processus sur le site de fabrication et systèmes spécialisés qui ne peuvent pas se connecter à Internet », a écrit le vice-président de Microsoft 365, Jared Spataro, dans le blog.

« Pour répondre à ce besoin, Office LTSC fournira une version verrouillée dans le temps des outils de productivité familiers. »

En février, Microsoft a annoncé Office 2021 et Office LTSC comme les prochaines versions perpétuelles de sa suite de productivité. Ces versions visent à fournir un accès aux applications Office de manière autonome moyennant des frais uniques, la société fournissant une assistance pendant cinq ans. Cependant, ni Office LTSC ni Office 2021 n’ont été conçus pour recevoir les mises à jour des fonctionnalités que les utilisateurs réguliers de Microsoft 365 obtiennent.

Aux côtés d’Office 2021, le géant américain de la technologie lancera enfin le très attendu système d’exploitation Windows 11 le 5 octobre. Le système d’exploitation PC de nouvelle génération comprend une pléthore de changements au niveau de l’interface, en plus d’améliorations telles que les équipes intégrées. Microsoft a également déclaré que le nouveau système d’exploitation prendrait en charge les applications Android, mais cette fonctionnalité ne fera pas partie du lancement initial.

