Microsoft Office fait l’objet d’une refonte majeure dans Windows 11

Windows 11 est l’une des plus grandes histoires de la technologie en ce moment. C’est également l’un des nouveaux produits les plus controversés révélés le mois dernier. Les utilisateurs de Windows 10 ont de nombreuses raisons d’être enthousiastes à l’idée de dépasser enfin le schéma de numérotation « 10 ». Le nouveau système d’exploitation apporte plusieurs modifications de conception notables et de nouvelles fonctionnalités. Mais la mise à jour gratuite de Windows 11 pourrait coûter beaucoup d’argent à beaucoup de gens. Les exigences matérielles déroutantes de Microsoft pour Windows 11 semblent indiquer que certains utilisateurs de Windows 10 seront bloqués sur le système d’exploitation actuel à moins qu’ils n’achètent un ordinateur portable et un ordinateur de bureau plus récents pour passer les contrôles de mise à niveau.

Microsoft vient de publier la première version bêta de Windows 11 ainsi que plus d’informations sur la configuration matérielle requise pour aider les clients à comprendre comment effectuer la mise à niveau. Par ailleurs, Microsoft a annoncé une refonte significative d’Office pour Windows 11. La bonne nouvelle est que le relooking de la conception d’Office sera disponible à la fois sur Windows 10 et Windows 11, même s’il cible ce dernier.

Microsoft a publié un article sur le blog d’initiés Office pour présenter l’actualisation visuelle à venir aux utilisateurs de la suite Office. La société explique que la mise à jour visuelle offrira « une expérience simple et plus cohérente à travers les applications Office dont vous dépendez afin que vous puissiez vous concentrer plus facilement sur votre travail ».

En pratique, cela signifie qu’Office peut désormais s’adapter au thème Windows 11 actuel. Vous pouvez choisir d’afficher les couleurs ou d’opter pour une interface utilisateur plus simple. Et Office prend en charge le mode sombre de Windows 11.

Microsoft affirme que l’actualisation visuelle est basée sur les commentaires des clients qui souhaitaient « une expérience plus naturelle et cohérente au sein et entre vos applications, en particulier sous Windows ». Microsoft mettra à jour toutes les applications Office, y compris Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher et Visio.

Plus excitant que la palette de couleurs est la possibilité de personnaliser le ruban. Vous pourrez ajouter des raccourcis vers les éléments Office que vous utilisez le plus, ce qui devrait encore améliorer votre flux de travail et votre productivité.

La refonte du bureau met également l’accent sur la collaboration. Vous pourrez partager de manière transparente des documents avec d’autres personnes de vos équipes et groupes et voir les modifications en temps réel.

Par ailleurs, Microsoft a publié un deuxième article de blog Office pour annoncer la prise en charge d’Office 64 bits pour Windows sur ARM. Il s’agit d’une mise à jour importante pour Office pour les PC exécutant des processeurs ARM, mettant Office pour Windows en conformité avec Office pour les Mac M1.

La refonte de la conception d’Office sera immédiatement disponible pour tous les Office Insider exécutant des builds Beta Channel. Il peut être désactivé via la fonction Coming Soon. La refonte d’Office sera également disponible sur Windows 10. On ne sait pas quels sont les plans de mise à jour des applications Office pour Mac ou appareils mobiles. Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle conception d’Office sur ce lien.

Pour installer la version 64 bits d’Office sur ARM, vous devrez supprimer la version 32 bits d’Office et installer la dernière version via office.com. Vous devrez également rejoindre le programme Office Insider pour avoir accès aux dernières fonctionnalités d’Office.

