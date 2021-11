Microsoft annonce aujourd’hui une nouvelle application Microsoft Office appelée « Microsoft Loop ». L’application est une version remaniée de la technologie collaborative Microsoft Fluid, et elle est conçue avec un accent particulier sur le travail à distance. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

Comme le rapporte The Verge, la technologie Fluid de Microsoft se concentre sur « des blocs de contenu Office collaboratif qui peuvent vivre indépendamment et être copiés, collés et partagés avec d’autres ». Les nouvelles applications Microsoft Loop sont une extension de cette expérience :

Tout comme Fluid, Microsoft Loop a trois éléments principaux : les composants Loop, les pages Loop et les espaces de travail Loop. Les composants de boucle sont des éléments de contenu en direct qui peuvent exister dans plusieurs applications, mis à jour en temps réel et gratuits pour tout le monde. Cela peut être une liste partagée dans un canal Teams et également modifiable dans une page de boucle, ou des notes dans une entrée de calendrier qui sont également disponibles pour être collées dans Outlook et modifiées en temps réel dans un e-mail.

Ces composants peuvent également exister dans le hub principal Microsoft Loop, à l’intérieur de ce que Microsoft appelle les espaces de travail Loop partagés. C’est presque comme un tableau de projet, où vous pouvez voir une liste de tous les composants de boucle et des pages de boucle et qui travaille actuellement dessus. Considérez-le comme un explorateur de fichiers moderne, où tout est en direct et collaboratif.