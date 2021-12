Microsoft offre 50% de réduction sur les abonnements Microsoft 365 pour transformer les pirates en clients payants

Microsoft Office, l’une des suites bureautiques et de productivité les plus utilisées au monde, est également l’une des plus piratées.

Microsoft a offert une remise de 50 % sur ses abonnements Microsoft 356 personnels et familiaux basés sur le cloud alors qu’il poursuit ses efforts pour transformer les pirates de logiciels en clients payants.

La société encourage les utilisateurs utilisant Microsoft Office sans licence sur leurs ordinateurs à s’abonner à un tarif réduit pour la première année. Il a également mis en garde les utilisateurs contre les risques liés à l’utilisation de logiciels contrefaits sur leurs PC. À l’heure actuelle, il semble que seuls les utilisateurs qui ont piraté le logiciel peuvent prétendre à la remise en ligne.

L’offre d’abonnement à prix réduit de la société a récemment été repérée par gHacks comme une bannière dans l’interface utilisateur du ruban d’un Microsoft Office contrefait. La bannière, qui annonce une remise de 50 %, redirige vers un site Web qui met en garde contre les risques d’utilisation de logiciels piratés. La page de destination du site Web propose également une option d’achat avec des prix d’abonnement annuels de Microsoft 365 Personal (Rs 4 899) et Microsoft 365 Family (6 199 Rs). Il affiche également le message concernant la remise de 50 % pour les « clients éligibles ».

Cependant, tous les utilisateurs ne semblent pas être éligibles, selon Microsoft. Les utilisateurs doivent se connecter pour que l’entreprise puisse vérifier leur éligibilité à la remise, et les comptes avec une véritable clé de licence Microsoft Office (ou un abonnement Office 365) semblent être exclus.

Microsoft Office, l’une des suites bureautiques et de productivité les plus utilisées au monde, est également l’une des plus piratées. La décision de l’entreprise semble viser à transformer les utilisateurs utilisant des logiciels piratés en clients payants. Le prix réduit de Rs 3 100 pour Microsoft Office 365 Family ne sera valable que la première année, après quoi le géant de la technologie facturera le prix normal de Rs 6 199.

Les utilisateurs qui ne souhaitent pas payer d’abonnement annuel ou souhaitent bénéficier d’une remise sur la version autonome de Microsoft Office peuvent utiliser les services gratuitement à l’aide des outils Microsoft Office Online, qui permettent d’accéder à la modification de fichiers dans une fenêtre de navigateur sans abonnement ni licence. .

