Microsoft offre aux employés une prime de 1 500 $ en reconnaissance d’une année de pandémie difficile

David Imel / Autorité Android TL;DR Le FBI a piraté des téléphones avec un logiciel personnalisé et une application de messagerie cachée appelée Anom. Il a ensuite vendu ces téléphones à des criminels. Cependant, l’application Anom n’était ni cryptée ni sécurisée, et le FBI a écouté les discussions criminelles pendant des années. Maintenant, ces téléphones […] More